Aiškūs 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų krepšeliai

Kanadoje, JAV ir Meksikoje vyksiančiame turnyre iš viso varžysis net 48 rinktinės. Padidėjęs dalyvių skaičius lemia, kad lygiai trečdalis būsimo čempionato dalyvių bus iš Europos ir jos šalys varžysis dėl 16 bilietų į turnyrą.

Atrankoje į čempionatą bus 12 grupių, o į jį tiesiogiai pateks tik grupės nugalėtojai. Pusėje grupių bus po 4, o kitose – penkios rinktinės.

Antrąsias vietas užėmusios komandos, kartu su UEFA Tautų lygos nugalėtojų ketvertu, kovos papildomame atrankos turnyre dėl keturių vietų pasaulio čempionate.

Lietuvos futbolo rinktinė pateko į ketvirtąjį burtų krepšelį. Ji tik per plauką neatsidūrė žemiausiame, penktajame burtų krepšelyje.

Burtų ceremonija numatyta gruodžio 13 dieną.

🚨 Pots for the draw of the 2026 World Cup qualifiers are set!



🗓️ Draw on Friday, 13 December at 12:00 CET. pic.twitter.com/JpvAb9RvrZ