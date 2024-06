Nuostolis šeimininkams prieš čempionato startą – susitraumavo talentingas saugas

Šiandien paskelbta, jog šeimininkų rinktinei negalės padėti Aleksandras Pavlovičius. 20-metis „Bayern“ saugas rinktinėje negalės žaisti dėl patirtos traumos.

Šį sezoną į pagrindinę „Bayern“ sudėtį su trenksmu įsiveržęs saugas bus pakeistas patyrusiu futbolininku. Į jo vietą paimtas „Borussia“ atraminis saugas Emre Canas.

🚨🇩🇪 Aleksandar Pavlović will miss Euro 2024 due to tonsillitis, reports BILD.



Julian Nagelsmann has called Emre Can as replacement for Pavlović 🟡⚫️🆕 pic.twitter.com/p8c9Y5Zzbg