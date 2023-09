Nuostatos nesikeičia: bobslėjaus ir skeletono federacija tarptautinėse varžybose rusų nelaukia

Nuo praėjusių metų kovo mėnesio pradžios Rusijos sportininkai dėl karo Ukrainoje buvo nušalinti nuo IBSF varžybų, kaip ir sportininkai iš Baltarusijos, nors ši šalis neturi pripažintos nacionalinės federacijos.

Praėjusiais metais Šveicarijos mieste Lozanoje vykusiame kongrese draudimas Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose buvo ratifikuotas balsuojant už įstatų pakeitimą, leidžiantį IBSF vykdomajam komitetui „imtis apsaugos priemonių nenumatytų įvykių atveju“.

Rusijos bobslėjaus federacijos prezidentas Anatolijus Pegovas oficialiai Rusijos valstybinei naujienų agentūrai TASS patvirtino, kad šių metų kongrese nebuvo balsuojama dėl jų sportininkų grąžinimo.

