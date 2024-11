Nuo keistų poelgių iki artimo ryšio su treneriu: štai, kuo išsiskira su Lietuva siejama NBA žvaigždė

Ta proga, portalas tv3.lt nusprendė trumpai apžvelgti, kas tai per žaidėjas, kur prasidėjo jo karjera ir kitus įdomesnius faktus.

Nėra tik eilinis NBA žaidėjas

Jeigu manote, kad 28-erių, 191cm ūgio gynėjas D. Russellas yra koks nors vidutinis NBA žaidėjas, labai klystate.

Žaidėjas yra 2015-ųjų antrasis NBA naujokų biržos šaukimas. Tokiu numeriu jį tuomet pašaukė dabartinė jo komanda – Los Andželo „Lakers“.

Jau pirmąjį savo sezoną NBA jis aikštėje praleido po daugiau nei 28 min bei pelnė po kiek daugiau nei 13 taškų, atliko po 3,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Nors iš tiesų, krepšininkui įsivažiuoti stipriau pavyko tik antroje sezono pusėje. Pirmoje jis netgi sulaukdavo nemažai kritikos iš trenerių štabo esą jam sunkokai sekasi perprasti žaidimą.

Nors šiuo metu krepšininkas taip pat atstovauja „Lakers“, be šio klubo jis 2017-2022 m. dar žaidė trejose skirtingose komandose.

2017-2019 m. atstovavo Bruklino „Nets“, 2019-2020 žaidė „Golden State Warriors“ klube na, o tą patį sezoną persikėlęs į Minesotos „Timberwolves“, šiame klube žaidė iki 2022-2023 m. sezono, kuomet vėl grįžo į „Lakers“.

Solidžiausiai krepšininko atkarpa atrodė nuo 2018 iki 2020 m., kadangi 2018-2019 m. sezone atstovaujant „Nets“ jis rinko vidutiniškai po 21,1 taško per mačą. 2019-2020 m. sezone per 33 sužaistus mačus „Golden State Warriors“ klube jis rinko vidutiniškai po 23,6 taško, vėliau užbaigęs sezoną „Timberwolves“, jis rinko po 21,7 taško per rungtynes.

Šiame sezone D. Russellas irgi yra svarbus žaidėjas „Lakers“. Aikštėje vidutiniškai praleidžia po 27 min per kurias renka po 11,5 taško bei atlieka po 4,9 rezultatyvaus perdavimo.

Verta pažymėti ir tai, kad 2019-aisiais krepšininkas dalyvavo NBA visų žvaigždžių rungtynėse.

D. Russellas yra kairiarankis, aštrus gynėjas, mobilus ir plastiškas gynėjas, kuris gerai valdo kūną ir nebijo kontakto. Aišku, įdomu būtų stebėti, kaip jis žaistų šiek tiek mažesnėje aikštėje Europoje.

Jis ir gana stabilus metikas iš toli (39 proc.)

Vaizdo įrašas, atėmęs pasitikėjimą

D. Russellui per karjerą yra netrūkę nuotykių ir už aikštės ribų. Vienas tokių, kai krepšininkas, dabar galima sakyti neapgalvotai, įrašė pokalbį su komandos draugu, kuriame buvo pastarojo į viešumą iškelti nenorimos paslaptys.

Pirmajam krepšininko sezonui NBA artėjant į pabaigą, į viešumą nutekėjo vaizdo įrašas. Jame D. Russellas slapta filmavo ir įrašinėjo pokalbį, kuriame komandos draugui Nickui Youngui uždavinėjo klausimus apie buvimą su kitomis moterimis.

Atrodytų kaip ir nieko keista, bet tuomet N. Youngas buvo susižadėjęs su garsia Australijos repere Iggy Azalea.

Nors vėliau buvo skelbiama, kad D. Russellas atsiprašė komandos draugo, o šis atsiprašymą priėmė, JAV žiniasklaidoje buvo kalbama, kad „Lakers“ komandos žaidėjų pasitikėjimas D. Russellu tapo nuliniu. Krito iki tiek, kad, pavyzdžiui, nė vienas naujoko komandos draugas nenorėjo su juo sėdėti per komandos pusryčius.

Įdomus ryšys su dabartiniu „Lakers“ treneriu

Prieš prasidedant sezonui „Lakers“ komandos naujuoju treneriu tapo ilgametis NBA žaidėjas JJ Redickas, kurį ir D. Russellą, bent jau sprendžiant iš įvairių pasisakymų sieja įdomus ryšys.

Nepaisant to, kad dirbant su JJ Redicku, D. Russello statistika kol kas prasčiausia, jeigu lygintume su kokiais treneriais jam yra tekę dirbti, dar prieš sezoną JJ. Redickas kalbėjo, kad nori D. Russellui sudaryti sąlygas „karjeros metams“.

Esą tarpsezonį su D. Russellu jis kalbėjosi dažniau nei su bet kuriuo kitu žaidėju ir nuolat išsakydavo šią aiškią žinutę gynėjui.

Be to, strategas pridūrė, kad D. Russellas šį sezoną „Lakers“ komandoje atliks „svarbų vaidmenį“ ir kad gynėjas yra puikioje vietoje, gyrė jo mentalitetą.

JAV žiniasklaidoje buvo svarstoma, kad savotiškas trenerio ir žaidėjo ryšys D. Russellui netgi galėtų padėti geriau komandoje prisitaikyti, ko bent jau kol kas, pagal demonstruojamą statistiką nesimato.

„Akivaizdu, kad šis treneris pasitiki mano gebėjimais. O dar taip neseniai žaidėme vienas prieš kitą. Taigi bendradarbiauti su juo yra vienas malonumas. Niekada neturėjau tokio trenerio. Tokio, kuris manimi taip tikėtų“, – neseniai JAV žiniasklaidai atviravo žaidėjas.

„Pastebėjau, kad treniruotėse jis buvo vienas iš balsingiausių mūsų komandos lyderių. Tad jam sakiau, kad tai turi būti tavo standartas. Toks turi būti kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo to, ar metimai krenta, ar ne“, – apie D. Russellą yra sakęs JJ Redickas.

Akivaizdu, kad pats D. Russellas nėra lengvo charakterio žaidėjas ir ne visada pildo tai, ką norėtų treneriai.

Kita vertus, bent jau iš to ką kalba dabartinis „Lakers“ strategas bei pats krepšininkas. Galima daryti prielaidą, kad krepšininkas moka taikytis prie naujos aplinkos. Galbūt tą galėtų daryti ir atstovaudamas Lietuvai, nors iki to – labai toli ir kol kas, sprendžiant iš pastarojo meto reakcijų, netgi nelabai realu.