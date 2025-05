Nunnas: „Nemanau, kad iš teisėjų gaunu tiek pagarbos, kiek nusipelnau“

„Mano tikslas – būti prisimenamam kaip viena iš „Panathinaikos“ legendų, – sakė K. Nunnas. – Noriu laimėti antrą titulą iš eilės ir kad mano vardas atsirastų šalia tų, kurie jau įamžinti salės palubėse.“

Kalbėdamas apie antrus metus iš eilės finalo ketverto pusfinalyje laukiantį susitikimą su „Fenerbahče“, K. Nunnas teigė, kad šį kartą bus sunkiau.

„Jau antrą kartą finalo ketverte žaisime prieš „Fenerbahče“. Žinome, kad galime juos įveikti – jau esame tai padarę. Šį kartą bus sunkiau, bet esame pasiruošę. Labai laukiu rungtynių“, – sakė K. nunnas.

Gynėjas taip pat atvirai pasidalijo nuomone, kad aikštėje nesulaukia pakankamai pagarbos.

„Tiesą sakant, nemanau, kad gaunu tiek pagarbos, kiek nusipelnau. Ypač iš teisėjų. Esu vienas greičiausių ir fiziškai stipriausių gynėjų Eurolygoje. Esu vienas geriausių lygos taškų rinkėjų. Tačiau teisėjai dažnai galvoja, kad tai gynyba puikiai dirba. Visų komandų planas – sustabdyti Kendricką Nunną. Nepaisant to, per rungtynes prie baudų metimų linijos atsiduriu vos kartą. Tai visiškai nesąžininga. Kiti žaidėjai meta po 10 baudų per mačą“, – kalbėjo krepšininkas.

Kalbėdamas apie tai, kaip save motyvuoja po Eurolygos čempiono titulo, MVP apdovanojimo ir rezultatyviausio žaidėjo vardo, K. Nunnas įvardino tobulėjimą.

„Manau, kad labai gerai prisitaikiau prie Europos krepšinio. Tačiau vis dar matau, kur galiu tobulėti. Būtent tai mane ir motyvuoja dar labiau“, – sakė K. Nunnas.

Jis taip pat sureagavo į tai, kad pagrindinis konkurentas dėl MVP apdovanojimo – Pirėjo „Olympiakos“ žvaigždė Saša Vezenkovas – jį pavadino geriausiu žaidėju Europoje.

„Nenoriu būti vienu iš tų, kurie vieną sezoną gauna MVP titulą ir dingsta. Visą savo karjerą noriu būti dominuojantis žaidėjas ir baigti ją kaip vienas geriausių visų laikų žaidėjų“, – sakė K. Nunnas.

Šį sezoną K. Nunnas sužaidė 38 rungtynes Eurolygoje ir vidutiniškai rinko po 20,4 taško, 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir 3,6 atkovoto kamuolio.