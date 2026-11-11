Nojus Čypas pasaulio čempionate užėmė 8-ąją vietą, auksas atiteko japonui

Lietuvis trikovėje surinko 797,5 kg. N. Čypas 8-as buvo pritūpimuose su štanga (325 kg) ir štangos atkėlime (290), o štangos spaudime – 11-as (182,5).
Čempionu tapo japonas Naoki Terunuma (930), aplenkęs ukrainietį Mykolą Baranniką (927,5) ir taivanietį Kai-Chieh Chiangą (915). Pritūpimus su štanga laimėjęs ekvadorietis Jose Castillo neiškėlė pradinio svorio štangos spaudime ir liko neklasifikuotas bendroje įskaitoje.
Vyrų svorio kategorijoje iki 83 kg varžėsi 13 sportininkų.
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