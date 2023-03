NKL atkrintamųjų anonsas: šiandien – lemiamas aštuntfinalio serijos mūšis

Jau žinoma, kad ketvirtfinalio serijose iki 3 pergalių dėl kelialapių į Telšiuose vyksiantį finalo ketvertą kovos Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ ir Vilniaus „Rytas-2“, Kauno „Žalgiris-2“ ir „Šilutė“ bei Mažeikių „M Basket“ ir Šakių „Vytis-VDU“.

Šiandien savo varžovus sužinos ir „Telšiai“. Kviečiame susipažinti su paskutinio aštuntfinalio serijos mūšio anonsu.

18.00 val. Kauno r. „Atletas“ – Joniškio „Delikatesas“

Garliavos SC, Vasario 16 g. 8, Garliava

Serijoje (2-2): 109:84, 70:81, 85:84, 63:71

Komandos susitiks penktą kartą iš eilės, tad paslapčių tarp jų jau nebeliko ir kažkuo nustebinti vieniems kitus nepavyks. Tikriausiai nugalėtojų klausimą lems motyvacija ir išsaugotų fizinių jėgų kiekis.

Žvelgianti į pliką statistiką galima manyti, kad daugiau jėgų turėtų turėti „Atletas“, besiremiantis didesnių žaidėjų skaičiumi. Pavyzdžiui, per ketvirtąsias serijos rungtynes Kauno r. ekipoje tik Gytis Sirutavičius žaidė daugiau nei 30 min. Beveik tiek pat laiko aikštėje praleido ir Tautvydas Baltrušaitis. Šešiems žaidėjams teko apie 20 min. žaidimo laiko, dar du žaidė mažiau. „Delikateso“ komandą ant savo pečių tempia 6 žaidėjai, iš kurių 4 nuolat žaidžia apie 30 min. Pavyzdžiui, vidurio puolėjas Corey Boydas per dvejas serijos rungtynes žaidė be keitimų, per kitas dvejas – po 35 min.

Nepaisant tenkančių krūvių, aikštėje per pastarąsias trejas rungtynes šiek tiek pranašiau atrodo „Delikatesas“, kuriam viena pergalė Garliavoje ir galimybė dabar jau būti ketvirtfinalyje iš rankų išsprūdo tik šeimininkų sukurto nedidelio stebuklo dėka. Antrą kartą stebuklas gali ir neįvykti, tad „Atletui“, norint apginti namų tvirtovę ir laimėti seriją, reikės įdėti pastangų maksimumą.