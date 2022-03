NFL legenda Tomas Brady persigalvojo ir tęs savo šlovingą karjerą

„Per pastaruosius dvejus mėnesius supratau, kad mano vieta vis dar yra aikštelėje, o ne tribūnose. Tas laikas ateis, bet jis dar nėra atėjęs dabar. Myliu savo komandos draugus ir myliu savo palaikančią šeimą. Jie padaro visą tai įmanomu dalyku. Grįžtu savo 23-iajam sezonui į Tampos „Buccaneers“. Nebaigti reikalai“, – „Twitter“ rašė T. Brady.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm