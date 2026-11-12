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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ pratęsė sutartį su Rice’u iki sezono pabaigos

2026-11-12 13:39 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-12 13:39
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Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ pratęsė sutartį su amerikiečiu gynėju Xanderiu Rice’u. Į Kėdainius krepšininkas atvyko su vieno mėnesio bandomąja sutartimi, tačiau sėkmingas žaidėjo įsiliejimas į komandą ir demonstruojamas žaidimas įtikino klubą pratęsti bendradarbiavimą iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.

(Klubo nuotr.)

Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ pratęsė sutartį su amerikiečiu gynėju Xanderiu Rice’u. Į Kėdainius krepšininkas atvyko su vieno mėnesio bandomąja sutartimi, tačiau sėkmingas žaidėjo įsiliejimas į komandą ir demonstruojamas žaidimas įtikino klubą pratęsti bendradarbiavimą iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.

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25-erių metų 188 cm ūgio gynėjas nuo pat pirmųjų treniruočių paliko gerą įspūdį trenerių štabui, rašoma klubo pranešime. X.Rice’as išsiskiria gebėjimu skaityti žaidimą, kurti progas komandos draugams ir pats imtis iniciatyvos puolime.

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Apie sprendimą pasilikti amerikietį komandoje kalbėjo vyriausiasis treneris Evaldas Beržininkaitis:

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„Apsidrausdami Xanderį pasikvietėme su laikinu kontraktu, tačiau jau nuo pirmųjų treniruočių jis parodė savo stipriąsias puses. Tai aukštą krepšinio IQ turintis žaidėjas, puikiai skaitantis žaidimą, gebantis tiek kurti progas komandos draugams, tiek pats rinkti taškus. Tą matėme ir pirmosiose jo rungtynėse. Be to, Xanderis yra gero charakterio, puikiai įsiliejo į kolektyvą, todėl sprendimas buvo gana aiškus – norime jį matyti komandoje iki sezono pabaigos“, – sakė E.Beržininkaitis.

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Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, X.Rice'as iki šiol sužaidė ketverias rungtynes. Per vidutiniškai 21 minutę aikštelėje jis pelno po 12 taškų, atkovoja 2 kamuolius, atlieka 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 13,5 naudingumo balo. Iš trijų taškų zonos amerikietis atakuoja 46,7 proc. taiklumu.

„Citadele-KMT“ turnyre gynėjas sužaidė dvejas rungtynes. Per vidutiniškai 23 minutes jis pelno po 13 taškų, atkovoja 2 kamuolius, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus ir renka po 15 naudingumo balų. Trijų taškų metimus X.Rice’as realizuoja 40 proc. taiklumu.

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