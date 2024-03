Netoli pusės savo komandos taškų sušveitęs „Knicks“ gynėjas kėsinasi į Carmelo Anthony rekordą

Į pergalę „Knicks“ vedė JAV rinktinėje praėjusią vasarą atstovavęs J. Brunsonas, kuris prieš tai daugiausiai NBA lygoje buvo pasižymėjęs 50 taškų.

Esminį pranašumą Niujorko ekipa susikrovė trečiajame kėlinyje, kuomet spurtavo 14:4 ir nutolo per 22 taškus (85:63).

Likęs mačo laikas tapo formalumu.

Fantastiškai žaidęs J. Brunsonas pelnė 45 taškus (12/20 dvit., 2/10 trit., 15/17 baud.), sugriebė ir „pavogė“ po kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau padarė 5 klaidas.

Buvęs žalgirietis Isaiahas Hartensteinas nugalėtojų gretose per 24 minutes surinko 9 taškus (4/6 dvit., 1/1 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau pažeidė taisykles 2 kartus.

Tai buvo 6 kartas šiame sezone, kai J. Brunsonas pelno daugiau nei 40 taškų. Per visą „Knicks“ klubo istoriją, daugiau kartų per vieną reguliarujį sezoną tai yra padaręs tik Carmelo Anthony, kuris 2012-13 m. sezone tokį rezultatyvumą buvo pasiekęs 8 sykius.

Could've gone from Shaqtin' to a bucket! 😅



Jalen Brunson recovers just enough for the fastbreak lay-up 👏pic.twitter.com/cNy4ebaKee