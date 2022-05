Netikėtumas pasaulio ledo ritulio čempionate: austrai pirmą kartą istorijoje įveikė Čekiją

Tai buvo pirmoji Austrijos rinktinės pergalė istorijoje prieš Čekijos ar Čekoslovakijos ekipą per 22 tarpusavio susitikimų tiek pasaulio čempionatuose, tiek draugiškuose turnyruose, tiek ir žiemos olimpinėse žaidynėse.

Čekai į priekį išsveržė dar pirmame kėlinyje, kai įvartį pelnė Romanas Cervenka (17:59) ir rezultatas nekito iki pat rungtynių pabaigos.

Likus žaisti 1 min. 2 sek. austrai vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju, o rungtyniaujant šešiese prieš penkis po 24 sekundžių Brianas Lebleras (59:22) įmušė įvartį ir išplėšė pratęsimą.

Baudinių serijos pradžioje spindėjo vartininkai Karelas Vejmelka ir Bernhardas Starkbaumas, atrėmę po du baudinius. Austras B.Starkbaumas šią seriją pratęsė iki trijų, tuo tarpu čekui K.Vejmelkai to padaryti nepasisekė ir Peteris Schneideris pelnė pirmąjį įvartį.

Kitas čekų smūgis ir vėl buvo nesėkmingas, o austro Dominique Heinricho smūgiuotas ritulys trenkėsi į virpstą. Lemiamas čeko Davido Krejci smūgis buvo netikslus ir austrai šventė netikėtą pergalę.

Viso čekai atliko 25 smūgius į vartus, tuo tarpu austrai – 19. Abi rinktinės šiame susitikime surinko tik po 4 baudos minutes. Austrai apskritai jau senokai buvo džiaugęsi pergale ir įskaitant įvairius turnyrus jie buvo pralaimėję šešerias rungtynes iš eilės.

UPSET ALERT 🚨🚨



Peter Schneider scores the winning goal in the shootout and @hockeyaustria takes the win 2-1 over Czechia #CZEAUT #IIHFWorlds pic.twitter.com/LdB2KYILFq

