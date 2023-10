Netektis Švedijoje – mirė triskart olimpinė čempionė

Buvusi kanojininkė du aukso medalius iškovojo 1984-ųjų Los Andželo olmpinėse žaidynėse vienvietėje, dar kartą čempione ji tapo dvivietėje valtyje.

Kartą ji triumfavo ir 1996-ųjų Atlantos olimpinėse žaidynėse.

Ji taip pat per tris olimpines žaidynes (1984 m. Los Andželo, 1992 m. Barselonos ir 1996 m. Atlantos) be minėtų trijų aukso medalių dar kartą pasidabino sidabru ir du kartus iškovojo bronzą.

Sweden's Agneta Andersson lost her battle against cancer aged only 62.

No Swedish Olympian has won more Golds than she did, 2 in Los Angeles 1984 and 1 in Atlanta 1996... #agnetaandersson #Olympics #goldmedals #Sweden pic.twitter.com/5svWoGFBXe