Nestrukdė ir dūmų uždanga: Ronaldo vėl įmušė dukart, o jo atstovaujamas klubas šventė pergalę

Pirmąjį savo įvartį C.Ronaldo pelnė 4-ąją minutę, kai pasižymėjo po Sadio Mane perdavimo greitoje atakoje vartams skęstant svečių komandos sirgalių paleistuose dūmuose.

Netrukus rezultatas tapo 2:0, bet 30-ąją minutė Franckas Kessie „Al Ahli“ atsilikimą sušvelnino (1:2). Visgi jau per teisėjo pridėtą laiką Andersonas Talisca vėl padidino „Al-Nassr“ persvarą iki 3:1.

Antrojo kėlinio pradžioje R. Mahrezas vėl sumažino atsilikimą iki vieno įvarčio, bet čia pat C. Ronaldo pasižymėjo dar kartą ir rezultatas tapo 4:2.

