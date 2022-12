100 m. krūtine lietuvė įveikė per 1min. 2,91 sek. ir atsiliko tik nuo konkurentės iš JAV. Tiesa, beveik visos distancijos metu R. Meilutytė pirmavo, tačiau Lilly Kings sugebėjo finišuoti per 1 min. 2,67 sek. ir taip 0,24 sek. aplenkė lietuvę.

Su tokiu rezultatu amerikietė užfiksavo naują pasaulio sezono rekordą.

R. Meilutytei finišavus, paaiškėjo, jog sportininkė diskvalifikuota, kadangi teisėjai užfiksavo, jog R. Meilutytė po starto po vandeniu padarė daugiau nei vieną „spyrį“ kojomis, prieš išnerdama į paviršių.

Tokį judesį kojomis po starto leidžiama atlikti tik sykį, prieš išneriant į paviršių.

Lietuvės sidabras atiteko olandei Tes Schouten (1:03,90), o bronzą iškovojo vokietė Anna Elendt (1:04,05).

Nuo pat pradžių moterų 100 m plaukimo krūtine finale amerikietė L. King ir lietuvė R. Meilutytė buvo laikomos pagrindinėmis favoritėmis į auksą.

Dar trečiadienį R. Meilutytė ir L. King susitiko antrajame pusfinalio plaukime. Lietuvė lyderiavo beveik visą distanciją, bet paskutinėmis sekundėmis amerikietė sugebėjo ją aplenkti.

L. King pusfinalyje finišavo per 1 min. 3.33 sek., tuo tarpu R. Meilutytė – per 1 min. 3.40 sek. Šie du rezultatai buvo apskritai geriausi per abu pusfinalio plaukimus.

Lietuvei šioje rungtyje priklauso pasaulio rekordas (1.02.36 min.), kurį ji dalinasi kartu su jamaikiete Alia Atkinson.

R. Meilutytė Melburne dar plauks 50 m krūtine.