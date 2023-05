Nesėkminga pradžia: po pralaimėjimo kinėms lietuvės pratęsime nusileido ir Italijos krepšininkėms

Lietuvės pirmame D grupės mače 7:17 nusileido kinėms. Būtent joms lietuvės pernai pralaimėjo pasaulio čempionato mažąjį finalą.

Deja, pasiekti revanšo prieš vieną stipriausių pasaulio komandų nepavyko. Kurį laiką lietuvės dar neleido varžovėms atitrūkti (7:8), bet per likusias 4 min. nepelnė nė taško, o kinės spurtavo net 9:0 (7:17).

K.Nacickaitė pelnė 4 taškus (3/12 metimų), o G.Šulskė (1/6 metimų), G.Labuckienė (1/3 metimų) ir G.Meškonytė (0/2 metimų, 1/1 baudos) – po 1. Kines į pergalę vedė Ji Yuan Wan su 8 tšk. Kinės aiškiai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (22 prieš 14) ir rečiau klydo (7 prieš 12).

16 val. lietuvės stojo į kovą su Italijos krepšininkėmis.

Lietuvės pelnė pirmuosius du taškus, o dar vieną pridėjo baudos metimu, tačiau italės netruko rezultato išlyginti. Visgi netrukus G. Šulskė taikliai metė iš toli, o rezultatas greitai padvigubėjo – 6:3.

Praėjus pusei mačo laiko lietuvės buvo priekyje 9:6, o likus 3,5 minutėms Italijos krepšininkes buvo aplenkusios dvigubai – 14:7.

Likus dviem minutėms įsibėgėjusios lietuvės jau buvo per du taškus nuo pergalės – 19:12, tačiau po minutės pertraukėlės italės sumetė svarbius metimus ir priartėjo per 4 taškus (19:15).

Pergalę lietuvės galėjo nukalti mesdamos du baudų metimus, tačiau antrasis skriejo pro šalį ir krepšininkės turėjo kovoti toliau (20:15).

Likus kiek daugiau nei pusei minutės Italijos krepšininkės sumetė du metimus iš toli ir dar vieną iš vidutinio nuotolio, o pasibaigus rungtynių laikus rezultatas tapo lygus – 20:20.

Pratęsime italės ir lietuvės apsikeitė netaikliais tolimais metimais, o vėliau K. Nacickaitės taško neužteko ir Italija šventė pergalę 20:22.

Shock of the day? 🇮🇹 Italy defeats 🇱🇹 Lithuania in a THRILLER@Italbasket #3x3WC pic.twitter.com/u0Uv1hapnW