Nepaisydami nuostolių „7bet-Hockey Punks“ ruošiasi Baltijos lygos finaliniam ketvertui

Dėl inauguracinio Baltijos lygos turnyro nugalėtojų titulo kovos keturios komandos – dvi šeimininkų atstovės – „Liepaja“ ir „HK Mogo“, Estijos čempionė Tartu „Valk 494“ ir „7bet-Hockey Punks“ iš Lietuvos. Visos trys čempionato dalyvės per tris dienas sužais tris rungtynes vieno rato principu, po kurių paaiškės galutinė pirmojo sezono rikiuotė.

Turnyrą organizuojantys latviai pasiruošę imtis visų reikiamų priemonių siekiant apsaugoti turnyro dalyvius ir visos keturios komandos Liepojoje gyvens turnyrui skirtame „burbule“. Patirties organizuoti aukšto lygio turnyrus pandemijos laikotarpiu latviai pasisėmė jų šalyje surengtame Pasaulio čempionate, tad tikimasi taip pat sklandžiai surengti ir lemiamus stipriausių Baltijos klubų mūšius.

Visoms čempionato dalyvėms teks laikytis griežto protokolo, o dar prieš išvyką į Latviją „7bet-Hockey Punks“ komandos lauks procedūra, su kuria susidurs visos turnyro dalyvės, COVID-19 testai. Lietuvių ekipos vadovas Šarūnas Kuliešius atvirauja, kad po dukart neįvykusio turnyro ir jo atidėjimų, jis vis dar atsargiai vertina galimybes surengti šias kovas, kol visos komandos sėkmingai nepasieks Latvijos.

„Šiuo metu dar pats nesu toks tikras, kad turnyras tikrai bus: Latvijoje yra griežtos taisyklės, tad pirmiausia reikės sulaukti, kad tiek ir mūsų, tiek ir kitos komandos neiškristų po COVID-19 testų. Visgi, tikimės geriausio ir ruošiamės turnyrui. Jei pagaliau pavyks užbaigti Baltijos lygos sezoną, bus labai smagu pasitikrinti savo lygį tarp tikrai galingų komandų“,– kalbėjo „7bet-Hockey Punks“ vadovas.

Kelialapį į lemiamą Baltijos lygos etapą vilniečiai iškovojo dar praėjusių metų lapkritį, bet iš pradžių gruodį, o vėliau ir pavasarį planuotos finalinės lygos kovos taip ir nebuvo surengtos. Š. Kuliešiaus teigimu, per šį laikotarpį malonus jausmas patekus į finalinį ketvertą jau prislopo, tačiau jis pasidžiaugė galimybe išbandyti savo jėgas su didesnius biudžetus turinčiomis komandomis.

„Man asmeniškai tas pradinis susijaudinimas dėl patekimo į turnyro finalinį ketvertą jau kiek pasimiršo: visgi, praėjusį sezoną taip ir nebuvo surasta galimybių surengti lemiamas sezono kovas. Visgi, tokie turnyrai tiek ir mums, tiek ir estams yra viena iš geriausių galimybių pažaisti su aukštesnio kalibro varžovais. Nors mūsų biudžetas tarp visų finalinio ketverto komandų bus mažiausias – mus trečdaliu lenkia ir estai, bet turėsime kautis ir atiduoti visas jėgas siekdami įrodyti, jog mes galime varžytis tokiame lygyje“,– sakė Š. Kuliešius.

„7bet-Hockey Punks“ vadovas įžvelgia ir dar vieną svarbų Baltijos lygos aspektą – žaidžiant su pajėgiais varžovais tobulėja ne tik šios komandos žaidėjai, tačiau ir suteikiama proga pasirodyti prieš potencialius rėmėjus ir taip dar labiau sustiprinti savo ekipos gretas.

„Klubui tai proga parodyti save, parodyti potencialiems rėmėjams, kad ir mes turime potencialo. O žaidėjams tai galimybė įgyti aukštesnio lygio patirties. Vien tik Lietuvos čempionato tam neužtenka, nėra pakankamai vidinės konkurencijos, neužtenka pajėgių ir panašaus pajėgumo klubų. Todėl Baltijos lyga tam gali tapti puiki atsvara, kurioje būtų galima sezono metu kelti savo meistriškumą ir įgauti patirties, prilygstančios rinktinių lygį. Dalyvavome ir Kontinentinėje taurėje, bet ten rimtai kovoti galima tik viename etape: antrajame jau susiduri su tokiomis komandomis, kaip vengrų, kurios turi milijoninį biudžetą ir į savo gretas gali kviestis legionierius net ir iš AHL lygos. Todėl viliuosi, jog Baltijos šalių federacijos nenustums į šoną šio projekto ir ateityje turėsime visus metus vykstantį turnyrą, kuris taps labai gera terpe tobulėti tiek ir lietuviams, tiek ir estams“,– pasakojo Š. Kuliešius.

Kalbėdamas apie planus būsimam turnyrui Š. Kuliešius pripažįsta, jog norint kovoti dėl pergalių „pankams“ teks išlaikyti maksimalią koncentraciją visų rungtynių metu. Vilniečių klubo vadovo teigimu, būtent laikinas atsipalaidavimas pakišo koją jo komandai Kontinentinėje taurėje, o tokių epizodų jis mato ir vietinėse pirmenybėse.

„Reikės maksimaliai susikaupus žaisti kiekvieną keitimą. Štai Kontinentinėje taurėje, vos kiek atsipalaidavome, iškart nuo estų gavome keturis įvarčius ir iš kovingo rezultato, jis tapo triuškinančiu. Žinoma, norime įveikti bent vienus varžovus, bet tam, kad turėtume tokį šansą, turėsime atiduoti visą save ir žaisti ne tik greitai bei kietai, tačiau ir protingai, nes varžovų gretose bus ir KHL patirties sukaupusių ledo ritulininkų.

Šiuo metu mums labiausiai trūksta to nusiteikimo, kad sužaistume geriausiai kaip galime, nepaisant to, kaip žaidžia mūsų varžovai. Lietuvoje mums viskas sekasi neblogai, bet galima pastebėti, jog įgijus persvarą, kai kurie žaidėjai pradeda žaisti puse kojos. Tai ypač jaučiasi lietuvių žaidėjams, kurie, skirtingai nuo legionierių, virš savęs neturi to kardo, priverčiančio žaisti gerai arba krautis lagaminus ir vykti namo. Mums bus labai svarbu išmokti žaisti maksimaliai, kaip mes galime, nes bet kokį atsipalaidavimą stipresnės komandos nubaudžią tą pačią akimirką“,– teigė jis.

Prieš išvyką į Liepoją „7bet-Hockey Punks“ teko skaičiuoti ir nuostolius: jau dabar aišku, jog dėl traumos komandai nepadės Tadas Kumeliauskas, o Lietuvoje liks ir labiausiai patyręs gynėjas Rolandas Aliukonis. Tiesa, gynybos linijoje vilniečiai laukia papildymo, pasinaudodami lygos sukurta galimybe į turnyrą pasikviesti du „Energijos“ gretose žaidžiančius gynėjus.

„Mūsų situacija prieš turnyrą nėra pati geriausia: neturėsime poros patyrusių ir labai svarbių žaidėjų, taip pat neseniai turėjome ir sirgusių žaidėjų, kurie nesitreniravo. Žinome, kad latviai, tiek namie žaidžianti „Liepaja“, tiek ir daug garsių žaidėjų turinti „HK Mogo“, bus favoritai, o estų pajėgumą puikiai parodė Kontinentinė taurė, kur jie metė rimtą iššūkį tiek ir latvių, tiek ukrainiečių stipriausiems klubams.

Žaisime tris dienas iš eilės prieš tris stiprius varžovus ir bus labai svarbu išvengti traumų. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad tokiu tempu nežaidžiame net ir pasaulio čempionatuose. Norėtume, kad nesikartotų tos pačios klaidos, kaip ir Kontinentinėje taurėje: tuomet tik pradėjome sezoną, neturėjome žaidybinės praktikos ir klaidas dar kažkiek galėjome pateisinti, o dabar jau turėsime bandyti jų vengti“, – sakė klubo vadovas.

Š. Kuliešius taip pat vylėsi, jog sėkmingai užbaigtas pirmasis Baltijos lygos sezonas taps paspirtimi ateityje surengti pilnavertį turnyrą, kuriame komandos varžytųsi reguliaraus sezono principu. „Pankų“ vadovo manymu, bent dvi rungtynės kiekvieną mėnesį leistų mūsų žaidėjams kur kas greičiau tobulėti ir vytis labiau patyrusius kolegas.

„Iš savo pusės tikiuosi, kad žaidimas su stipriais varžovais padės mūsų ledo ritulininkams tobulėti. O ateityje, jei pavyktų pratęsti šį projektą ir turėti pilną reguliarų sezoną su bent dvejomis rungtynėmis per mėnesį, manau, kad tai tikrai būtų puikus žingsnis į priekį keliant klubinio ledo ritulio lygį Lietuvoje ir leidžiant mūsų šalyje liekantiems ledo ritulininkams kur kas greičiau kelti savo lyg“, – mintis dėstė jis.

Baltijos lygos kovos bus surengtos spalio 29-31 dienomis. Visas „7bet-Hockey Punks“ rungtynes galėsite stebėti Sport1 kanalu

Turnyro tvarkaraštis:

Spalio 29 diena:

15:00 val. „Valk 494“ – „HK Mogo / LSPA“

19:00 val. „Liepaja“ – „7bet-Hockey Punks“

Spalio 30 diena:

15:00 val. „HK Mogo / LSPA“ – „7bet-Hockey Punks“

19:00 val. „Valk 494“ – „Liepaja“

Spalio 31 diena:

12:00 val. „7bet-Hockey Punks“ – „Valk 494“

16:00 val. „Liepaja“ – „HK Mogo / LSPA“