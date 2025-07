Nepaisant sudėtingo sezono starto, Venslovaitienė pasitiki Čeburinu: „Jis geriausias treneris Lietuvoje“

„Žalgirio“ direktorė Vilma Venslovaitienė spaudos konferencijos pradžioje pasidžiaugė, kad šis sezonas klubui – jau 30-asis Europos turnyruose ir 14-as iš eilės. Ji taip pat akcentavo, kad „Žalgiris“ prisidėjo net prie 56 proc. Lietuvos UEFA reitingo taškų.

Visgi, šis sezonas jiems klostosi ne taip, kaip įsivaizdavo tiek ir klubo atstovai, tiek ir jo sirgaliai. Lietuvos čempionate Vilniaus „Žalgiris“ šiuo metu turi 22 taškus ir dalinasi 6–7 vietomis su „Panevėžiu“, o čempionato lyderis „Kauno Žalgiris“ po pirmos sezono pusės jau surinko beveik dvigubai daugiau – 40 taškų.

Direktorė akcentavo, kad viena pagrindinių problemų – sunkios traumos, kurios išmušė komandą iš vėžių.

„Turime net septynis traumuotus pagrindo žaidėjus – natūralu, tai išmuša iš vėžių. Niekas to prognozuoti negalėjo, to niekam nelinkėčiau. Nepasiduodame, nesitraukiame, žinome priežastis ir aktyviai dirbame. Perėjimų langas atsidaręs – yra dar vienas pasirašytas futbolininkas, kuris laukia vizos, laukiame dar dviejų. Papildymų bus“, – sakė ji.

Pasak jos, traumos – ne treniruočių, o rungtynių pasekmė: „Treji kryžminiai ir kita... Net nenoriu detalizuoti, nes tai susiję su asmens duomenimis.“

V. Venslovaitienė taip pat pripažino, kad traumų pobūdis kelia klausimų.

„Nikolai užstrigo bucai „Sportimos“ dangoje – trūko kryžminiai. Adamą sutraumavo rungtynėse su „Banga“ – įspyrė į kelį ir taip pat sunki raiščių trauma. Dėl ko tie raiščiai tokie silpni? Mes ir su medikais kalbėjome. Sako, kad po COVID jie nieko nesupranta, kas darosi su sveikata.“

Dėl legionierių gausos, „Žalgiriui“ tenka labiau kliautis akademijos auklėtiniais, nes A lygos taisyklės reikalauja, kad aikštėje visada būtų mažiausiai trys lietuviai. Šiuo metu pagrindinėje sudėtyje daugiau patirties turi tik Giedrius Matulevičius ir kapitonas Ovidijus Verbickas.

„Su visais lietuviais, kuriuos norime matyti, derėjomės, bet jie pasirinko kitas kryptis. Turint akademiją mes norime žengti šiuo keliu“, – aiškino Venslovaitienė.

Nepaisant visų sunkumų, „Žalgirio“ tikslai nesikeičia.

„Lentelė atrodo labai blogai, bet esame turėję situaciją 2017 metais, kai turėjome 14 taškų pranašumą, bet galiausiai pralaimėjome čempionatą „Sūduvai“ dviem. Dar niekas nesibaigė, nepasiduodame. Dirbame, vertiname niuansus ir judame į priekį.“

Prie komandos neseniai prisijungė ir Liviu Antalis – praėjusio sezono rezultatyviausias A lygos žaidėjas. Sugrįžęs po pusmečio Rumunijoje, jis spėjo pelnyti du įvarčius ir atlikti rezultatyvų perdavimą rungtynėse su „Panevėžiu“.

„Apie Liviu galima pasakyti tik pačius gražiausius žodžius. Reikia prisiminti, kaip jis 2019 metais žaidė lūžusiais šonkauliais, o vėliau – sulaužyta koja. Jis kovotojas“, – gyrė žaidėją Venslovaitienė. Ji taip pat prasitarė, kad klubas svarsto galimybę pratęsti bendradarbiavimą, o pats žaidėjas – net apsigyventi Lietuvoje.

Tuo metu sezono pradžioje į „Žalgirį“ grįžęs Motiejus Burba, , kol kas liks B komandoje. Pasak klubo vadovės – taip siekiama jam suteikti pasitikėjimo savo jėgomis ir leisti užsikabinti puolėjo pozicijoje, kurioje jį mato klubas.

„Tai yra žaidėjas, kuris per žaidimą A lygoje turėjo daugiausiai progų įmušti, bet neįmušė. Ieškome galimybių, kaip jam pradėti mušti įvarčius, mažiname stresą, atsakomybės lygį“, – teigė direktorė.

Klubo vadovė taip pat pasidžiaugė, jog komandoje ir toliau dirba V. Čeburinas. Pasak jos, treneris galėjo pasiraukti ir atsisakyti dirbti su jaunais žaidėjais, tačiau jis pasirinko galimybę vesti komandą į dar vieną etapą.

„Prasti rezultatai – ne trenerio kompetencija. Mes turime geriausią trenerį Lietuvoje, nėra kito tokio stratego, kuris turėtų šešis čempionų titulus. Esame dėkingi, nes jis sutiko pas mus likti, nors, kaip ir „Panevėžio“ treneris po auksinio sezono galėjo atsisveikinti. Jis priėmė šį iššūkį, dirba su jaunimu. Suprantame, kad tai neeilinė situacija ir to pakeisti per akimirką mes negalime. Be žaidėjų treneris nieko padaryti negali.“

UEFA Čempionų lygos atranką „Žalgiris“ pradės liepos 9 d. rungtynėmis namuose su Maltos „Hamrun“.