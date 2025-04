Neįtikėtina: Zverevas Monake liko be pergalių, o Sinneris po diskvalifikacijos į kortą grįš kaip pirmoji planetos raketė

Jau pirmąjį savo mačą Monake pralaimėjo vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-2). Pirmoji turnyro raketė įspūdingame mače per pustrečios valandos 6:2, 3:6, 5:7 nusileido italui Matteo Berrettini (ATP-34). Italas pirmą kartą karjeroje nugalėjo taip aukštai reitinguotą varžovą, A. Zverevas iš paskutinių 12 mačų ATP ture yra laimėjęs vos 6.

REKLAMA

REKLAMA

Trečiajame sete vokietis buvo ant prarajos ribos (3:5), bet dešimtajame geime sugebėjo laimėti italo padavimų seriją (5:5). M. Berrettini vos po kelių minučių susikūrė 3 „break pointus“ ir susigrąžino iniciatyvą (5:6). Dvyliktajame geime A. Zverevas pirmavo 30:15, bet dar sykį išsigelbėti nepajėgė – italas pelnė 3 taškus iš eilės savo padavimų metu ir įtvirtino pergalę.

REKLAMA

When you (me) have to wait 1m30 to commentate on the rally.



One of the most insane of the year.



🎥 @sporttvportugal pic.twitter.com/VIdt2QcoiW — José Morgado (@josemorgado) April 8, 2025

Po A. Zverevo nesėkmės tapo aišku, kad italas Jannikas Sinneris po diskvalifikacijos į kortus grįš kaip pirmoji pasaulio raketė. Italas po dopingo skandalo buvo diskvalifikuotas 3 mėnesiams, bet jo persekiotojai per šį laikotarpį žaidė labai prastai ir italo reitinge nepavijo.

REKLAMA

REKLAMA

Be pergalių liko Šveicarijos veteranas Stanas Wawrinka (ATP-163), kuris po dramatiškos kovos 6:1, 5:7, 5:7 nusileido čiliečiui Alejandro Tabilo (ATP-32). Šveicaras trečiajame sete pirmavo 3:1, bet tada pralaimėjo 4 geimus iš eilės (3:5). S. Wawrinka dar gelbėjosi, atlaikė „match pointą“ ir išlygino rezultatą (5:5), tačiau dvyliktajame geime „sausai“ pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją. 40-metis S. Wawrinka galėjo tapti vyriausiu visų laikų žaidėju, laimėjusiu mačą šiame turnyre.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-19) netikėtai 6:7 (5:7), 3:6 pralaimėjo nuo kvalifikacijos startavusiam vokiečiui Danieliui Altmaieriui (ATP-84), o amerikietis Benas Sheltonas (ATP-14) 7:6 (7:2), 2:6, 1:6 krito prieš ispaną Alejandro Davidovičių Fokiną (ATP-42). Amerikietis antrajame sete pirmavo 2:0, bet po to momento pralaimėjo visas likusias savo padavimų serijas. Negana to, per minėtą atkarpą B. Sheltonas net neturėjo progos vienu tašku laimėti savo padavimų seriją.

REKLAMA

Prancūzas Ugo Humbertas (ATP-20), nepaisant skilusio rankos piršto kaulo, nusprendė žaisti turnyre ir tik po įtemptos kovos 6:3, 6:7 (2:7), 4:6 pralaimėjo Alexei Popyrinui (ATP-27) iš Australijos.

„Paslydau viešbutyje ir susižeidžiau ranką. Laimei, turnyras Monake vyksta ant grunto. Ant šios dangos žaidimas lėtesnis ir aš turėjau daugiau laiko pasiruošti smūgiams. Aišku, kad sunku žaisti traumuotam, turėjau kiek pakeisti savo žaidimo stilių, bet džiaugiuosi, kad bent jau pabandžiau pakovoti dėl pergalės. Man gydytojai patarė 3 savaites nežaisti, bet aš negaliu sėdėti sudėjęs rankų ir tik gerti „Actimel“, – sakė U. Humbertas.

REKLAMA

Ugo Humbert's right hand today.



He still found himself a tiebreak away from beating Popyrin in straight sets... which, frankly, tells a lot about the current state of Popyrin's game and mind. pic.twitter.com/i8SD9I9Z9P — Oleg S. (@AnnaK_4ever) April 8, 2025

Danas Holgeris Rune (ATP-12) 2:6, 0:3 nebaigė mačo prieš portugalą Nuno Borgesą (ATP-43). Tai jau trečias kartas šiemet, kai H. Rune dėl ligos neužbaigė susitikimo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prancūzas Corentinas Moutet (ATP-75) 6:4, 1:6, 4:6 krito prieš argentinietį Tomą Martiną Etcheverry (ATP-46). Prancūzas šiame mače nepamiršo ir savo firminio smūgio – padavimo „iš apačios“.

Moutet doing his thing… pic.twitter.com/jQQe830B7x — José Morgado (@josemorgado) April 8, 2025

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Monake prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų.