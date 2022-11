Neįtikėtina: trigubo dublio ritmu žaidęs Sabonis padėjo „Kings“ pasiekti septintąją pergalę iš eilės

Paskutinį kartą 7 kartus iš eilės „Kings“ buvo laimėję tolimaisiais 2004 m.

Sėkmingą pergalių seriją Sakramento klubui išlaikyti padeda itin gili komandos sudėtis – net septyni „karalių“ žaidėjai šioje atkarpoje fiksuoja dvigubo dublio vidurkius, o De‘Aaronas Foxas 24 taškų vidurkį pasiekia su itin aukštu 57 proc. pataikymu.

Domantas Sabonis aikštėje šįkart praleido net 37,20 min. (daugiausiai visoje komandoje) ir per šį laiką pelnė 9 taškus (3/6 baudos metimų, 0/1 tritaškių, 3/8 dvitaškiai), atkovojo 13 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir mačą baigė su 5 asmeninėmis pražangomis.

Kings pick up their 10th win of the season against the Grizzlies, extending their win streak to seven 👑📈 pic.twitter.com/3dnr1Jar6M