Neįtikėtina situacija: į vartus stojęs „River Plate“ saugas tapo geriausiu mačo žaidėju

„River Plate“ klubas dėl covid-19 protrūkio prarado 20 žaidėjų, be to, keletas futbolininkų nespėjo išsigydyti traumų, todėl irgi negalėjo žaisti. Klube liko vos 11 sveikų žaidėjų. Visi jie ir buvo suleisti į aikštę su „Santa Fe“, neturint nė vieno atsarginio futbolininko.

Negana to, visi 4 komandai priklausantys vartininkai negalėjo žaisti šių rungtynių, todėl į vartus stojo...saugas Enzo Perezas. 35-erių veteranas sužaidė visas 90 minučių, atrėmė 4 smūgius į vartų plotą ir buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju.

E.Perezas anksčiau nemažai metų praleido „Benficos“ ir „Valencios“ klubuose, o nuo 2009 m. sužaidė 26 rungtynes Argentinos vyrų rinktinėje ir 2014 m. su ja tapo pasaulio vicečempionu.

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!



The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe.