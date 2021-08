Neįtikėtina paralimpiečio istorija: buvo nuteistas 84 metams, bet sulaukė malonės

Prieš maždaug 40 metų S.Rodriguezas priklausė teroristinei organizacijai GRAPO. 1984 m. jam buvo skirta 84 metų laisvės atėmimo bausmė dėl vaidmens verslininko Rafaelio Paduros nužudyme ir bombų sprogdinimo.

1990 m. kalėjime S.Rodriguezas paskelbė pradedantis bado streiką ir tikino, kad jo nenutrauks tol, kol į tą patį kalėjimą nebus perkelti jo bičiuliai iš GRAPO. Ispano streikas tęsėsi 432 dienas. Beveik nieko nevalgydavęs S.Rodriguezas taip nualino savo organizmą, kad prarado galimybę valdyti kojas.

Listen to the remarkable story of Sebastián Rodríguez 🇪🇸



- He's 64 years-old

- Wrongfully convicted of murder in 84'

- Pardoned by the Spanish govt. 10 years later

- And is now competing in his 6th #Paralympics



Wow 😳 pic.twitter.com/ertaKMgRoA