Neįtikėtina „Leeds United“ vartininko klaida: 97-ąją minutę padovanojo varžovams tašką

Lemiamas momentas įvyko pačioje rungtynių pabaigoje. 97-ąją minutę, kai jau buvo besibaigiantis teisėjo pridėtas laikas, „Sunderland“ žaidėjas Alanas Brownas, nepavojingai smūgiavo kamuolį į link vartų, o I.Meslieris nesugebėjo jo sulaikyti. Kamuolys slydo pro jo rankas, leisdamas „Sunderland“ komandai išlyginti rezultatą 2:2.

6 minutes added, 97th minute of the game and Illan Meslier did thispic.twitter.com/2Z9zARE6go