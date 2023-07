NBA žaidėjų turgus: buvęs „Žalgirio“ aukštaūgis žais „Rockets“, o Westbrookas lieka Los Andžele

Visgi kaip skelbia ESPN žurnalistas Adrianas Wojnarowski, tik pirmieji metai sutartyje yra garantuoti.

Po etapo „Žalgiryje“ J.Landale‘as rungtyniavo Melburne, o vėliau žaidė „Spurs“ ir „Suns“ komandose.

Praėjusiame sezone J.Landale‘as vidutiniškai rinko po 6,6 taško, atkovodavo po 4,1 kamuolį bei atlikdavo po rezultatyvų perdavimą.

The Rockets agreed with free agent center Jock Landale on a four-year, $32M deal — with only the first season guaranteed, sources tell ESPN.