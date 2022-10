NBA sezono grimasos: sumažėjęs lietuvių skaičius, nauji Valančiūno iššūkiai ir ryškiausi favoritai

NBA kovas naujajame sezone vėl bus galima stebėti TV3 Sport kanalais ir naujos kartos televizijoje „Go3“.

Prie starto linijos šiemet vėl stos 30 komandų, sieksiančių iškovoti čempionų žiedus. Stipriausioje pasaulio lygoje išvysime ir Lietuvos krepšininkų.

Tiesa, šįkart jų bus mažiau nei praėjusį sezoną – vos du.

Jonas Valančiūnas toliau vilkės Naujojo Orleano „Pelicans“ marškinėlius, o Domantas Sabonis po mainų žiemą liko Sakramento „Kings“ gretose.

NBA svajonės vis dar vaikėsi su Indianos „Pacers“ negarantuotą sutartį vasaros pabaigoje pasirašęs Deividas Sirvydis. Tiesa, prieš keletą dienų paaiškėjo, kad klubas atsisveikino su krepšininku, tad lietuvio ateitis vėl atsidūrė nežinomybėje.

REKLAMA

Nugalėtojų titulą šiemet gins „Golden State Warriors“ klubas, kuris praėjusių metų didžiajame NBA finale pranoko Bostono „Celtics“.

NBA lygoje vėl neturėtų trūkti atkaklių batalijų, intrigų bei žvaigždžių spindesio. Kaip seksis mūsiškiams ir ką atneš naujasis NBA sezonas?

Perėjimų rinkoje per tarpsezonį labiausiai turbūt įsiminė Jutos „Jazz“ klubo manevrai, kuriais komanda iškeitė dvi savo didžiausias žvaigždes Rudy Gobertą ir Donovaną Mitchellą.

Su portalu Tv3.lt kalbėjęs NBA batalijas akylai stebintis TV3 Sport komentatorius Rytis Vyšniauskas paminėjo ir nesibaigiančias dramas Brukline.

REKLAMA

REKLAMA

„Iš tarpsezonio reikalų labiausiai įstrigo „Nets“ dramos su Kyrie Irvingu, Kevinu Durantu. Kas ką atleist nori, mainų prašėsi, patraukti vyriausiąjį trenerį. Galų gale komandos savininkas parodė, kas čia bosas ir panašu, kad visi liks. K. Irvingas lieka dar metams, galbūt pagaliau ir Benas Simmonas atras savyje noro žaisti krepšinį. Įdomu bus stebėti, gal dar tai ir nėra pabaiga.

Iš įvykusių perėjimų tai, žinoma, Jutos „Jazz“ išsprogdinimas. D. Mitchello ir Rudy Goberto mainai į kitas komandas. Tai turbūt didžiausi perėjimai vasarą. Aiškiai matėsi, kurie klubai taiko strategiją kitų metų naujokų biržai. „Spurs“ išmainė Dejounte Murray, kad gautų aukštesnę pasirinkimo teisę kitąmet NBA naujokų biržoje“, – sakė R. Vyšniauskas.

„D. Mitchelas „Cavaliers“, „Timberwolves“ su R. Gobertu ir Karlu-Anthony Townsu. Sezonas labai intriguojantis, po traumų grįžta kai kurios NBA žvaigždės, komandos sustiprėjo ir tai didina konkurencingumą. Panašaus pajėgumo yra penkios-šešios komandos, kurios gali laimėti žiedus“, – pridūrė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Ir iš tiesų šiame sezone NBA gerbėjai išvys sugrįžtančias kai kurias lygos žvaigždes. Po sunkių traumų ant parketo vėl pasirodys Jono Valančiūno komandos draugas Zionas Williamsonas, „Clippers“ lyderis Kawhi Leonardas. Hjustono gerbėjai džiaugsis Johno Wallo sugrįžimu.

Džiaugtis kuo turi ir „Nuggets“, nes Nikola Jokičius pagaliau sulauks pagalbos iš Jamalo Murray'aus, kuris jau yra pasirengęs žaisti po pusantrų metų pertraukos.

Lietuviai NBA bokštai ir sugrįžtanti „Pelicans“ žvaigždė

Šiemet, kitaip nei praėjusiais metais, lietuvių stipriausioje pasaulio lygoje bus mažiau. Tvirtą statusą komandose turi Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis.

Vis dėlto net NBA lygoje dėl nieko negali būti užtikrintas. Štai garsus sporto leidinys „The Athletic“ jau svarstė, kokia gali būti J. Valančiūno ateitis Naujajame Orleane, ypač kai „Pelicans“ jau turės šiemet savo ryškiausią žvaigždę Zioną Williamsoną.

REKLAMA

REKLAMA

2019 m. NBA naujokų biržoje pašauktas Z. Williamsonas buvo vadinamas vienas didžiausių talentų nuo LeBrono Jameso laikų. Bet per šį laiką jį kankino traumos.

Z. Williamsonas per tris sezonus iš viso sužaidė vos 85 mačus.

„Jo vaidmuo komandoje tikrai kažkiek keisis, kai jis bus kartu aikštėje su Zionu Williamsonu. J. Valančiūnas galbūt rečiau atakuos baudos aikštelėje ir ten gaus kamuolių, o bus tas aikštę išplečiantis penktas numeris, metantis jr iš toli.

Žinoma, JV pliusai išliks tie patys – atkovoti kamuoliai puolime ir gynyboje, bet Zionui reikės erdvių, nes ties juo yra kuriama komanda ir žaidimas.

„Pelicans“ jau praėjusiais metais pranoko prognozes, kai žaidė atkrintamosiose. Tai yra smagi komanda. Atliko C. McColumo mainus, liko Brandonas Ingramas.

Klubas tikrai vėl pretenduos būti atkrintamosiose. Jono vaidmuo kažkiek žaidime keisis, gal statistikoje atsispindės, kad išmeta mažiau metimų. Bus įdomu pamatyti, kaip atrodys. Apie Zioną jau pusantrų metų kalbama, buvo gandų, kad net paliks komandą, bet dabar lieka. Bus įdomus sezonas“, – apie J. Valančiūną ir „Pelicans“ svarstė R. Vyšniauskas.

REKLAMA

REKLAMA

J. Valančiūnas praėjusį sezoną per mačą vidutiniškai rinko 17,5 tšk. ir atkovodavo 11,6 kamuolio.

Tuo tarpu Sakramente ir toliau liks Domantas Sabonis. Lietuvis į „Kings“ perėjo mainų būdu praėjusių metų žiemą. Visi dėlto klubas išgyvena ne pačius geriausius laikus.

„Kings“ apskritai į NBA atkrintamąsias negali patekti jau 16 metų. NBA apžvalgininkai nuolat pirštu duria į chaotiškus organizacijoje priimamus sprendimus.

„Sunku jiems bus būti atkrintamosiose, kai taip sustiprėjo Vakarų konferencija. Daug gerų komandų. Nors „Kings“ atrodo pagaliau pasirinkę kryptį, augina komandą ir yra to talento. Aišku, D. Sabonis ir De'Aronas Foxas yra pagrindiniai krepšininkai komandoje. Komanda turi ir gerą gynybos potencialą.

Per 16 metų per daug klaidų jie darė NBA naujokų biržoje, laisvų agentų rinkoje. Viskas lyg ir kuriama iš naujo, gal pavyks pajudėti per artimiausius keletą metų, bet šiemet varžovai atrodo per stiprūs“, – tikino R. Vyšniauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip minėta, D. Sabonis turėtų būti vienas svarbiausių Sakramento ekipos žaidėjų. Praėjusio sezono pabaigoje per sužaistas 15 rungtynių jo statistika per susitikimą siekė 18,9 tšk. ir 12,3 atkovoto kamuolio.

Pasak R. Vyšniausko, krepšininko statistika turėtų išlikti panaši ir šiame sezone.

„Geros žinios jiems, kad atvyko patyręs treneris Mike'as Brownas. Daug kas priklausys nuo D. Foxo, kaip su Domu susižais. Galbūt pavyks užsikabinti, būti dešimtoje vietoje. O Domas vėl turėtų būti tas ryškus žaidėjas, susirenkantis sau įprastą statistiką“, – tikino R. Vyšniauskas.

Titulą ginantys „Warriors“ ir mėsmalė Vakaruose

Sporto žiniasklaidos gigantas ESPN artėjantį NBA sezoną pavadino vienu įdomiausių per pastaruosius metus. Ne tik dėl po traumos sugrįžtančių kai kurių lygos žvaigždžių, bet ir dėl favoritų etikitės, kurią galima užklijuoti toli gražu ne kelioms komandoms.

Dabartiniai lygos čempionai „Warriors“ spaudos antraštėse pastaruoju metu atsidūrė dėl priežasties, dėl kurios mažausiai norėjo ten atsidurti.

REKLAMA

REKLAMA

Skandalas kilo po to, kai prieš keletą savaičių viešas tapo įrašas, kuriame matoma, kaip treniruotės metu Draymondas Greenas po konflikto smogia komandos draugui Jordanui Poolui į galvą.

Nors pradėta svarstyti, kokios nuobaudos gali laukti D. Greeno, vis dėlto, atrodo, kad ilgametis komandos narys liks klubo gretose. Apie tai prabilo ir komandos treneris S. Kerras.

Nors „Warriors“ jau praėjusiais metais buvo tarsi nurašoma teigiant, kad auksiniai laikai jau praeityje ir jie dėl žiedų nekovos, bet Stephenas Curry skeptikų žodžius paneigė.

„Warriors“ yra ypatinga komanda. Viskas prasidėjo Draymondo Greeno skandalu ir konfliktu su J. Poolu. Komandos atmosferai tai nepadeda, bet treneris lyg pasakė, kad viskas gerai, D. Greenas suklydo, bet jam duodamas šansas pasitaisyti. Tai mūsų siela, vienas svarbiausių žaidėjų ir jis pradės sezoną aikštėje.

Tas pats išlaikytas pagrindinių krepšininkų branduolys, jaunas centras Jamesas Wisemanas praėjusiais metais buvo traumuotas, o šiemet pasirengęs žaisti. Tokie kosmetiniai pokyčiai įvyko, bet aišku, kad vėl jie yra vieni lygos favoritų. Nors Vakarų konferencijoje konkurencija atrodo padidėjusi“, – svarstė krepšinio komentatorius R. Vyšniauskas

REKLAMA

REKLAMA

Pasak R. Vyšnausko, būtent kai kurių komandų po traumų sugrįžtančios žvaigždės tampa faktoriumi, kad naujasis NBA sezonas žada būti itin įdomus ir sunkiai nuspėjamas

„Praėjusiais metais Los Andželo „Clippers“ sezonas buvo nubrauktas dėl Kawhi Leonardo traumos, Denverio „Nuggets“ irgi trūko žmogaus šalia Nikola Jokičiaus, o dabar bus Jamalas Murray'us. „Timberwolves“ pasipildę R. Gobertu, Memfio „Grizzlies“ irgi nors ir jauna, bet konkurencingą ir talentingą sudėtį turinti komanda. Bus labai įdomu.

Rytuose gal tik vienas ryškesnis favoritas Milvokio „Bucks“, paskui juos seka Filadelfijos „76ers“, Bostono „Celtics“. Dar ir „Nets“, jeigu susitvarkys visus tuos skandalus šalia aikštės. O Vakaruose didesnė mėsmalė. „Suns“ negalima nurašyti, „Mavericks“ gal žengs dar žingsnį. „Lakers“ netikiu, bet jie turi LeBroną Jamesą ir Anthony Daviesą, tai visko gali būti.

Senokai nebuvo tokio NBA sezono, kur viską sunku prognozuoti. Visos žvaigždės be traumų pradeda sezoną ir tikėsimės, kad nebus tokių panašių sukrėtimų, kurių pastaraisiais metais vis būdavo“, – mintimis prieš NBA sezono startą dalijosi komentatorius.