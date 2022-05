NBA naujokų biržoje šiemet lietuviškų pavardžių nebus

Tiesa, yra buvęs Kauno „Žalgirio“ sistemos krepšininkas Tomas Digbeu bei keli Eurolygos žaidėjai.

T. Digbeu du sezonus (nuo 2019 iki 2021m.) priklausė kauniečiams, bet abu sezonus buvo skolinamas Prienų „CBet“ klubui. Pastaruoju metu jis žaidė Australijoje.

Paraiškas dalyvauti NBA naujokų biržoje iš viso padavė 283 žaidėjai. 247 yra iš NCAA lygos.

Iš paraišką padavusių Eurolygos žaidėjų aukščiausia vieta žadama Matthew Strazeliui, kuris šiemet žaidžia Vilerbano ASVEL.

Krepšininkai dar gali atsiimti paraiškas. NCAA žaidėjams terminas yra iki birželio 1-osios, o likę krepšininkai, jei nori, turi tą padaryti iki birželio 15-osios.

NBA naujokų biržos šaukimai vyks birželio 23-ąją dieną.

The NBA today announced that 283 players - 247 players from colleges and 36 international players - have filed as early entry candidates for NBA Draft 2022 presented by State Farm.



Full list ⬇️https://t.co/CTdkoCS8Yx