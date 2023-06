NBA finalo intrigos: pirmo trofėjaus siekiantys „Nuggets“, nesustabdomas Jokičius ir „Heat“ patirtis

Pirmosios finalo serijos rungtynės įvyks jau šį penktadienį (birželio 2 d.) Denveryje 03:30 val. Lietuvos laiku. Visas NBA finalo serijos rungtynes tiesiogiai transliuos naujos kartos televizija Go3.

NBA čempionais gali tapti ir du lietuviai – „Nuggets“ organicazijoje dirba Tomas Balčėtis ir Martynas Pocius.

„Iš to ką mačiau, man atrodo, kad Denveris šiuo metu yra geriausiai žaidžianti komanda visoje lygoje. Jie demonstruoja gerą ir gražų krepšinį, matosi, kad turi gerą mikroklimatą komandoje, o visi aplink N. Jokičių jaučiasi labai gerai. Jie turi viską, kad laimėtų ir svarbu, kad neturi traumų.

Man atrodo, kad tai turi būti jų metai ir jie turi nugalėti. Nors ne visada prognozės išsipildo, tačiau aš spėju, kad seriją laimės Denveris“, – prieš NBA finalo serijos startą dalijosi krepšinio komentatorius Rytis Vyšniauskas.

Kalbėdamas su portalu tv3.lt sporto komentatorius pateikė savo įžvalgas apie artėjančias kovas ir ko galima tikėtis jose.

Nebuvo favoritai, bet pasiekė finalą

Pirmieji vietą finale užsitikrino „Nuggets“ krepšininkai. Pastarieji Vakarų konferencijos finalo serijoje 4:0 užbaigė LeBrono Jameso atstovaujamos Los Andželo „Lakers“ ekipos sezoną.

Tiesa, nors į finalą Denverio ekipa žengė užtikrintai, tai jiems bus pirmasis NBA finalas frančizės istorijoje. Jiems prireikė 46 NBA lygos sezonų, kad pasiektų šį tikslą, o tai yra didžiausias sezonų skaičius be NBA finalo tarp visų lygos komandų.

Nors ekspertai iš anksto nepranašavo „Nuggets“ ekipos finale, dabar ji be abejonių laikoma serijos favorite. Krepšinio komentatorius R. Vyšniauskas atskleidė, kodėl Denverio ekipos prieš tai negirdėjome favoritų sąraše.

„Vakarų konferencija yra pripildyta žvaigždžių ir labai galingų komandų. Kai Finiksas pasipildė K. Durantu atrodė, kad gali laimėti. „Warriors“ atrodė gali užsikurti atkrintamųjų serijoje ir nugalėti. Tie patys „Lakers“ tikrai galėjo nugalėti. Vakarų konferencijoje viskas atrodė taip sudėtinga, kad buvo sunku daryti kažkokias išankstines prognozes. „Nuggets“ buvo prie tų komandų, kurios gali nugalėti konferenciją, tačiau tikrai nebuvo išskiriami kaip pagrindiniai kandidatai į titulą“, – sakė komentatorius.

Pasak R. Vyšniausko, visą vaizdą pakeitė „Nuggets“ pademonstruotas žaidimas atkrintamųjų ir konferencijos finalo serijos metu.

„Atkrintamosiose pamatėme, kad jie ypatingai dominuoja namuose, nes nei vienų rungtynių namuose nepralaimėjo. Taip pat N. Jokičius dabar yra geriausios formos, geriausias žaidėjas lygoje ir šalia turi puikų pagalbininką J. Murray'ų, kuris irgi žaidžia įspūdingą krepšinį. Jie tikrai buvo akivaizdžiai stipresni tiek už „Lakers“, tiek už „Suns“ ir dabar ateidami į finalą jie irgi atrodo favoritai“, – pabrėžė jis.

Poilsio vaidmuo – didelis

Paskutines rungtynes „Nuggets“ sužaidė gegužės 23 dieną, o tai reiškia, jog ekipos krepšininkai iki finalo serijos pradžios turėjo 10 dienų poilsio. Tuo tarpu Majamio ekipa turėjo išgyventi dramatišką septynių rungtynių pareikalavusią konferencijos finalo seriją ir pailsėti galėjo vos 3 dienas.

„Poilsis gali daug nulemti. Visų pirma, Majamis yra labiau veteranų komanda ir turi daugiau patyrusių žaidėjų, o dabar susidūrė su traumomis todėl turi mažesnę rotaciją. Jie žaidė ilgesnes serijas, daugiau rungtynių, todėl jiems visas maratonas tęsėsi dar ilgiau.

Tai gali būti labai svarbu, kadangi „Nuggets“ dabar ilsėjosi 10 dienų, po to, kai seriją laimėjo 4:0. Tuo tarpu „Heat“ žaidė visas septynerias serijos rungtynes.

Pirmose finalo serijos rungtynėse tai gali būti minusas Denveriui, kadangi jie bus labiau ritmą praradę. Tačiau žiūrint į visą seriją, šviežumas gali lemti daug. Taip pat jie turi namų aikštės pranašumą, kas irgi yra labai svarbu“, – mintimis dalijosi R. Vyšniauskas.

Priprato būti nuvertinamais

„Heat“ vietą finale užsitikrino po septynių mačų serijos su Bostono „Celtics“, kurią Majamio ekipa laimėjo 4:3. Po šios pergalės „Heat“ tapo vos antrąja komanda visoje NBA lygoje, kuriai pavyko iš reguliariojo sezono aštuntos vietos žengti į didįjį finalą.

Pirmoji tai pasiekusi komanda yra Niujorko „Knicks“, kurie iš aštuntosios vietos į finalą pateko 1999 m.

Į NBA finalą „Heat“ pateko jau septintą kartą klubo istorijoje. 2006, 2012 ir 2013 metais Floridos komanda triumfavo NBA, o 2011, 2014 ir 2020 metais patyrė pralaimėjimus finalo serijoje.

Taip pat „Heat“ pirmą kartą istorijoje užfiksavo atvejį, kai įkrintamųjų komanda žengė į NBA finalą.

Įdomus faktas apie šią komandą yra tai, kad į NBA finalą ji pateko sudėtyje turėdama septynis NBA naujokų biržoje nepašauktus žaidėjus. Nuo tada kai 1966-1967 m. sezono metu atsirado naujokų birža, nei viena komanda savo rotacijoje neturėjo tiek daug nepašauktų krepšininkų.

Pasak sporto komentatoriaus, kaip ir viso sezono metu, taip ir finalo serijoje „Heat“ šansai – maži. Tačiau visiškai nuvertinti tikrai nevalia, kadangi ši komanda turi nuostabų trenerį ir šį sezoną jau įrodė, kad gali paneigti visas ekspertų prognozes.

„Šansai neatrodo dideli. Bet apskritai jų šansai neatrodė dideli ir atkrintamosiose nuo pat pradžių. Jie vos pateko į atkrintamąsias, todėl manau, kad jie jau priprato žaisti kaip ne favoritų komanda.

Visose serijose išskyrus su Niujorku jie visiems atrodė kaip komanda, kuri neturi jokių šansų. O finale jie vėl susitinka su komanda, kuri taip pat atrodo stipresnė, geresnė bei daug geriau pailsėjusi.

Tačiau turint omenyje jų patirtį, trenerio profesionalumą ir sistemą, kuri ne vienerius metus veikia, negalima jų visiškai nurašyti. Tai yra komanda su charakteriu, kuri turi puikius kovotojus, labai stiprų lyderį Jimmy Butlerį. Taigi šansų yra, tačiau jie atrodo labai nedideli“, – teigė R. Vyšniauskas.

„Nuggets“ lyderiui nėra stabdžių

Vakarų konferencijos finale „Nuggets“ žvaigždės Nikola Jokičiaus statistika siekė 27,8 taško, 14,5 atkovoto kamuolio ir 11,8 rezultatyvaus perdavimo. Demonstruodamas tokius įspūdingus pasirodymus serbas tapo pirmuoju NBA istorijoje krepšininku šiame etape fiksavusiu trigubo dublio vidurkius.

Tačiau įspūdingus rodiklius serbas išlaiko visą sezoną. Atkrintamosiose jis rinko po 29,9 taško, 13,3 atkovoto kamuolio ir 10,3 rezultatyvaus perdavimo. Tuo tarpu reguliariajame sezone Denverio centras fiksavo 24,5 taško, 11,8 atkovoto kamuolio ir 9,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

„Nuggets“ žvaigždė visoms komandoms kėlė opias problemas, o pastarieji bandė įvairius būdus serbui sustabdyti. Tačiau R. Vyšniausko nuomone vienintelis „Heat“ šansas nugalėti šioje serijoje – per daug nesusikoncentruoti į N. Jokičių.

„Lakers“ pavyzdys rodo, kad galima įdėti labai daug pastangų ir priversti jį sunkiau dirbti situacijose. Tačiau, kad jį pristabdyti ar sustabdyti, dabar nėra realus variantas.

Įdomu ką sugalvojo „Heat“ treneris, nes pavyzdžiui, prieš „Celtics“ jis labai daug naudojo zoninę gynybą. Tačiau man neatrodo, kad prieš „Nuggets“ su Jokičiumi zoninė gynyba nebūtų labai efektyvu, todėl čia reikės kitos taktikos. Aš manau, kad šiuo metu neįmanoma jo sukontroliuoti, nes jis vis tiek sugebės padaryti ką turi.

Didesni šansai nugalėti „Nuggets“ atsiranda pristabdžius kitus žaidėjus. Reikia palikti N. Jokičių aikštėje vieną, „Heat“ turi sumanų trenerį, kuris atlieka įspūdingą darbą su šia komanda, todėl manau, kad jis bus paruošęs savo namų darbus. Tačiau žinant N. Jokičių neįsivaizduoju, kas galėtų jį pristabdyti“, – teigė komentatorius.