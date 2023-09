NBA drebina dideli mainai: „Trail Blazers“ žvaigždė Lillardas išsiųstas į „Bucks“

Mainuose dalyvavo ir trečioji ekipa – Finikso „Suns“.

Atidavęs D.Lillardą „Trail Blazers“ klubas gaus Jrue Holiday, Deandre Aytoną, Toumani Camarą bei 2029 metų pirmojo rato šaukimą naujokų biržoje.

Savo ruožtu „Suns“ gretas papildys Jusufas Nurkičius, Nassiras Little‘as, Keonas Johnsonas ir Graysonas Allenas.

Nematydamas Portlando komandos progreso D.Lillardas dar vasaros pradžioje paprašė jį iškeisti. Krepšininkas norėjo keltis į Majamio „Heat“ gretas, tačiau „Trail Blazers“ pasirinko klubui geriausią variantą ir priėmė sau palankiausią pasiūlymą nepaisydamas ilgamečio žaidėjo norų.

Anksčiau buvo skelbta, kad D.Lillardas gali neatvykti į naujos komandos treniruočių stovyklą, jei neatsidurs „Heat“ komandoje. Visgi, tai neturėtų būti problema Milvokyje, kadangi amerikietis atsidūrė ekipoje, kuri gali sau kelti aukštus tikslus.

33 metų 191cm ūgio D.Lillardas „Trail Blazers“ žaidė nuo pat karjeros pradžios. Jis praėjusiame sezone vidutiniškai per 36 minutes pelnydavo 32,2 taško, atkovodavo 4,8 kamuolio ir atlikdavo 7,3 rezultatyvaus perdavimo.

Full trade, per sources:



- Bucks: Damian Lillard

- Blazers: Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, 2029 first-round Bucks pick and Bucks pick swap

- Suns: Jusuf Nurkic, Nassir Little, Keon Johnson, Grayson Allen https://t.co/56I888abMs