NBA dėl dopingo kontrolės pažeidimo 25 rungtynėms suspendavo vieną iš „Bucks“ lyderių

Žurnalistas Shamsas Charania pranešė, kad NBA 25 rungtynėms suspendavo B.Portisą dėl dopingo kontrolės pažeidimo.

Skelbiama, kad 30-metis sumaišė vartodamas nuo skausmo vaistus – vietoje „Toradol“ išgėrė „Tramadol“, kad NBA yra draudžiamų preparatų sąraše.

Šį sezoną NBA buvęs JAV rinktinės žaidėjas per 25 minutes fiksuoja 13,7 taško, 8,3 atkovoto kamuolio ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Just In: The NBA has suspended Milwaukee Bucks' Bobby Portis for 25 games for violating the league's anti-drug policy, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FeSDo4jb0k