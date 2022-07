Naujasis „Žalgirio“ gynėjas prisistatė sirgaliams: „Tikiuosi reikšmingų ir didelių pergalių artėjantį sezoną“

Krepšininkas savo jaunos karjeros pradžioje jau spėjo laimėti Izraelio krepšinio lygos naudingiausio žaidėjo titulą (MVP), o į „Žalgirį“ atvyksta po gero apšilimo Eurolygoje, vilkėdamas Tel Avivo „Maccabi“ marškinėlius.

„Sveiki Kauno „Žalgirio“ sirgaliai. Su jumis sveikinasi Keenanas Evansas. Norėjau pasakyti, koks esu laimingas ir pagerbtas galėdamas prisijungti prie tokio istorinio ir didingo klubo. Nekantrauju pasimatyti su jumis (sirgaliais – aut. past.), komandos draugais, personalu ir tais žmonėmis, kurie supą klubą. Tikiuosi reikšmingų ir didelių pergalių artėjantį sezoną, kad jūs mumis didžiuotumėtės“, – prisistatė Kauno „Žalgirio“ sirgaliams K. Evansas.

Praėjusiame Eurolygose sezone K. Evansas rinko po 8,2 taško, 3,5 rezultatyvaus perdavimo, 2,5 atkovoto kamuolio ir sukaupdavo 10,2 naudingumo balo.

