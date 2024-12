Naujas pareigas pasitinkantis Deividas Šemberas – apie Lietuvos futbolo tikslus ir dovanas po Kalėdų eglute

46-erių vyras gruodį buvo paskirtas naujuoju Lietuvos futbolo federacijos (LFF) techniniu direktoriumi.

Bendraudamas su naujienų portalo tv3.lt sporto žurnalistais D. Šemberas teigė, kad labai nori prisidėti prie Lietuvos futbolo atgimimo ir grąžinti Lietuvai aukštas pozicijas FIFA reitinge.

„Norėčiau galėti pažadėti, kad Lietuvos futbolo rinktinė bus reitinge ten, kur buvome, atrodo, 2008-aisiais, tuomet buvome 37-oje vietoje. Norėtųsi duoti tokį pažadą, bet tą daryti sunku. Kelias iki ten ilgas. O kad galime ten būti, esame patys įrodę. Tikriausiai reikia daugiau tikėjimo, pastangų, atsidavimo.

Mes galim. Mes ten buvome, žinome, kad tai realu. Gal kažkas sakys, kad nerealu, bet ten jau buvome, reiškia, kad galima“, – kalbėdamas su tv3.lt sporto žurnalistu Mantu Krasnicku sakė geriausias 2005 m Lietuvos futbolininkas D. Šemberas.

Futbolininkas daugelį metų žaidė UEFA Čempionų lygoje, o 2005 m. laimėjo Europos lygą.

Lietuvos rinktinėje D. Šemberas per 1996–2013 m. laikotarpį sužaidė 82 rungtynes ir žino, ką reiškia sužaisti lygiosiomis su tokiomis futbolo elito valstybėmis kaip Ispanija, Vokietija ar Italija.

D. Šemberas paskutinį savo profesionalaus futbolininko sezoną sužaidė 2012–2013 m., kai atstovavo savo gimtojo miesto Vilniaus „Žalgirio“ klubui ir su juo tapo Lietuvos čempionu.

Vėliau D. Šemberas nėrė į vadybinę veiklą – ėjo vadovaujančias pareigas A lygoje, „Žalgiryje“, Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS), o pastaruoju metu buvo LFF Vykdomojo komiteto narys.

D. Šemberas, bendraudamas su naujienų portalo tv3.lt sporto žurnalistu Baliu Šmigelsku džiaugėsi, kad Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose LFF buvo pripažinta geriausia metų organizacija.

Labai nori prisidėti prie Lietuvos futbolo atgimimo

Deividai, kokie jums buvo šie metai asmeniškai?, – pradėjo pokalbį su naujuoju LFF techniniu direktoriumi.

Man asmeniškai tai buvo tikrai neblogi metai. Manau, Lietuvos futbolui tai buvo taip pat buvo neblogi metai, nes sporto vadybos apdovanojimuose federacija buvo pripažinta geriausia organizacija. Labai džiugu dėl kolektyvo, kuris iš tikrųjų įdeda labai daug pastangų, kad Lietuvos futbolas būtų sugrąžintas į reikiamas pozicijas.

Neseniai buvote paskirtas naujuoju LFF techniniu direktoriumi. Kokie darbai bus prioritetiniai?

Dar anksti kalbėti apie būsimus projektus. Atėjus į organizaciją, pirmiausia, reikia įsigilinti į jau vykdomus projektus. Taip, esu su daug kuo susipažinęs ir didelis dėmesys bus jaunimo ugdymui, talentų paieškai. Koncentracija bus čia ir stengsimės išugdyti kuo daugiau geros kokybės žaidėjų, kad jie pasiektų nacionalinės rinktinės lygį.

Tai yra viena pagrindinių federacijos užduočių, bet tai yra įmanoma tik dirbant su klubais, nes žaidėjai ugdosi klubinėje sistemoje.

Turite asmeninį norą ir ambiciją padėti Lietuvos futbolui grįžti į tas pozicijas, kuriose jis buvo jums pačiam vilkint rinktinės marškinėlius?

Padėti yra, sakyčiau, skambus žodis. Aš tikrai noriu labai prisidėti, dėl to baigiau futbolo vadybos mokslus labai aukšto lygio akademijoje. Prisijungęs prie tokios stiprios komandos, kurios rezultatai yra matomi ir vertinami, kažkiek prie viso to prisidėsiu ir rezultatai bus dar geresni. Labai to tikiuosi.

Edgarui Jankauskui – šimtaprocentinis pasitikėjimas

Lietuvos rinktinės žaidimas tapo tikrai patrauklesnis. Ar galima teigti, kad vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas turi visišką federacijos pasitikėjimą?

Vienareikšmiškai. Visi suprantame, kad žiūrovams norisi ne tik gražaus žaidimo, bet ir taškų. Tą mes visi suprantame. Bet žiūrint iš profesionalios pusės, labai svarbu, kaip žaidėjai tobulėja. Mes matome, kaip žaidėjai pasikeičia būtent prie šio trenerio. Norime, kad kartu su E. Jankausku ir kitais treneriais mūsų jaunimas evoliucionuotų, tobulintųsi ir jų žaidimas gerėtų ne tik klubuose, bet ir rinktinėje. Žinoma, integravimasis į vyrų futbolą irgi yra labai svarbi to dalis. Šiam aspektui skirsime taip pat daug dėmesio.

Į Lietuvą ir visą pasaulį sparčiais tempais ateina dirbtinis intelektas. Ar jūs asmeniškai savo kasdienybėje jį jau naudojate?

Kol kas ne, bet neabejoju, kad artimoje ateityje tokia galimybė tikrai bus. Galbūt dar nesu taip giliai į tai įsitraukęs, bet man atrodo, kad kažkokiose formose dirbtinį intelektą galėsime panaudoti ir Lietuvos futbolo ateičiai.

Gal prisimenate, ką būdamas vaiku norėjote rasti po Kalėdų eglute ir ką norėtumėte rasti šiandien?

Būdamas vaikas tikrai norėjau rasti futbolo kamuolį arba naujus futbolo batelius. Tuo metu tai buvo tikrai didelis trūkumas. Dabar, kai matau, kokias vaikai turi galimybes, kokias dovanas... Net nežinau, ko būtų galima prašyti Kalėdų Senelio.

Žinau tik viena, tikrai neprašyčiau jokių elektroninių įrenginių – nei planšečių, nei telefonų. Matau, kaip mūsų Lietuvos vaikai įnikę į technologijas, pamiršę sportą, todėl linkėčiau, kad tokių technologijų po egle nebūtų, o būtų paprasti ir žemiški dalykai – futbolo, krepšinio kamuoliai, lengvosios atletikos bateliai ir panašiai.