Naujajam Dakaro čempionui skilo 2 stuburo slanksteliai, šturmanas nukentėjo dar rimčiau

Y. Al-Rajhi artėjo prie pergalės, kai važiuodamas dideliu greičiu trenkėsi į kliūtį kelyje. Po incidento prie ekipažo atskubėjo medikų komanda. Abu sportininkai buvo išgabenti į ligoninę. Jie buvo sąmoningi ir stabilios būklės.

Vėliau pranešta, kad Y. Al-Rajhi skilo 2 stuburo slanksteliai, o T. Gottschalkui – 4.

Timo is out of surgery and in good spirits!@Timo_Gottschalk has successfully undergone surgery and is now out of the operating room. He’s currently in recovery and under close medical observation.



Wishing him a smooth and speedy healing journey ahead.