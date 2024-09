Naujajam „Al Nassr“ treneriui Cristiano Ronaldo įvarčiu padėjo debiutuoti pergalingai

2022 m. su AC „Milan“ iškovojęs „Serie A“ čempiono titulą, S.Pioli trečiadienį buvo paskirtas naujuoju „Al Nassr“ treneriu, pakeitęs Luisą Castro. Pastarasis buvo atleistas dėl prasto komandos starto sezono pradžioje, kai iškovojo tik vieną pergalę per trejas Saudo Arabijos lygos rungtynes.

Tuo tarpu dėl virusinės infekcijos praleidęs ankstesnes rungtynes prieš „Al-Shorta“ AFC Čempionų lygoje, C.Ronaldo 33-ąją minutę pelnė savo trečiąjį šio sezono įvartį, tiksliai realizavęs 11 metrų baudinį. Tai buvo jau 902-asis jo karjeros įvartis.

C.Ronaldo po sėkmingo epizodo akivaizdžiai parodė, kad šis įvartis buvo skirtas jo sūnui, kuris kiek anksčiau už vaikų komandą buvo pelnęs du įvarčius.

