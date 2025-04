Naują traumą patyręs Neymaras nesulaikė ašarų

Brazilas susižeidė kairę šlaunį ir dėl to buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos 34 minutes. Neymaras šios akimirkos metu negalėjo sutramdyti ašarų.

Emocingą Neymarą guodė tiek komandos draugai, tiek varžovai, įskaitant ir buvusį komandos draugą Brazilijos rinktinėje Hulką.

„Dar per anksti kalbėti apie rimtumą, neturime diagnozės. Ši netektis yra labai svarbi. Turime melstis, kad tai nebūtų kažkas, dėl ko ilgai jo netektume“, – situaciją pakomentavo „Santos“ vyriausiasis treneris Cesaras Sampaio.

🚨⚠️ Neymar Jr leaves the pitch with a new injury as Santos started him tonight in the Brasileirão.



