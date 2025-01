Naudingumo rekordą pasiekęs Jokubaitis Madride pralaimėjo „Real“ po tikrų taškų lenktynių

„Maccabi“ atstovams tai buvo trečiasis iš eilės patirtas pralaimėjimas turnyre.

Puikų mačą sužaidė R.Jokubaitis. Įžaidėjas per 30 minučių pelnė 20 taškų (5/7 dvit., 2/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, padarė 5 klaidas, 5 sykius prasižengė ir surinko 27 naudingumo balus.

Lietuvis buvo arti asmeninių įmestų taškų (24), atkovotų kamuolių (8) ir naudingumo (31) rekordų.

Svečiai dar trečiajame kėlinyje turėjo 12 taškų pranašumą (74:62), bet pergalei pasiekti to buvo maža. Aikštės šeimininkai spurtu 11-0 persvėrė rezultatą (76:78).

Rungtynėse likus žaisti 37 sekundes, Jasielas Rivero ir jo dvitaškis vėl sugrąžino persvarą svečiams (113:112).

Netrukus šie prasižengė, o Džananas Musa neklydo mesdamas baudų metimus (113:114). Savuoju šansu Tel Avivo krepšininkai nepasinaudojo. Lemiamu metu jie suklydo, o šeimininkams pergalę įtvirtino du Facundo Campazzo baudų metimai – 113:116.

Pralaimėjusių neišgelbėjo net ir 59 proc. taiklumu mesti tritaškiai (13/22). Šie taip pat pataikė visus 26 mestus baudų metimus.

