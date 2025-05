Naomi Osaka triumfuoja Prancūzijoje: pirmas titulas po gimdymo ir pergalė ant grunto

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau N. Osaka laimėjo net 5 geimus iš eilės. K. Juvan pristabdyti japonę galėjo ketvirtajame geime, bet iššvaistė „break pointą“.

Antrajame sete jau K. Juvan ilgai buvo priekyje (1:3, 2:4). Septintajame geime slovėnė galėjo susikrauti triuškinantį pranašumą, bet nerealizavo dviejų „break pointų“, o aštuntajame pralaimėjo savo padavimų seriją ir išbarstė persvarą. Devintajame geime K. Juvan vėl nerealizavo „break pointo“, o dešimtajame N. Osaka nepasinaudojo galimybe tašku užbaigti mačą. Dvyliktajame geime N. Osaka susikūrė dar 3 tokias progas (40:0) ir šį kartą varžovės padavimų metu įtvirtino pergalę.

Japonei tai buvo ne tik pirmas titulas po gimdymo, bet ir pirmas, iškovotas žaidžiant ant grunto.

„Ironiška, kad pirmą titulą po sugrįžimo iškovojau ant dangos, kurią laikiau sau neparankiausia. Gyvenimas man tuo ir patinka – visada yra galimybių augti ir tobulėti“, – rašė N. Osaka.

Kinda ironic to win my first trophy back on the surface that I thought was my worst. That’s one of my favorite things about life though, there’s always room to grow and evolve. Thanks to everyone accompanying me on this journey, I know it’s turbulent but it’s also really fun and… pic.twitter.com/oR5OY5pTJN