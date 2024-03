Namuose pergalę įsirašęs „Inter“ dar labiau atsiplėšė nuo „Juventus“

Aktyviau puolime pirmajame kėlinyje žaidęs „Inter“ po Kristjanas Asllani ir Alexis Sanchezo tikslių smūgių įgijo dviejų įvarčių pranašumą 2:0.

Johanui Vasquezui antrojo kėlinio pradžioje pavyko sušvelninti susitikimo rezultatą 1:2. Vitinha 66-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau „Inter“ išgelbėjo nuošalę užfiksavęs teisėjas.

A. Sanchezas pelnė prieš „Genoa“ savo 37-ąjį įvartį „Serie A“ lygos rungtynėse ir kartu su Arturo Vidaliu tapo daugiausiai kartų Italijos aukščiausioje lygoje pasižymėjusiu Čilės futbolininku.

After 27 league matches, Inter now have as many points (72) as they did in all 38 Serie A games last season 🔵⚫ pic.twitter.com/1X9c6bGFNr

