Namajunas – apie keistą kinietės elgesį, lietuvių kalbos svarbą ir žinutę sau

„Adrenalino buvo tiek daug, kad 48 valandas po kovos negalėjau užmigti. Net ir dvi pastarąsias naktis miegojau tik labai trumpai. Savaitgalį buvo mano 6 mėnesių darbo kulminacija. Po to, kai pasieki aukščiausią tašką tam tikrame ilgame laikotarpyje, pradedi jaustis kitaip. Nežinau, koks yra to mokslinis paaiškinimas, bet tiesiog dabar iš burnos sklinda prastas kvapas, kad ir kiek laiko valyčiau dantis (juokiasi – aut. past.), daug prakaituoju ir t.t. Nežinau, kokie cheminiai procesai vyksta organizme, kai jis pradeda atsigauti po viso to įtempto periodo“, – ESPN sakė R.Namajunas.

Čempionės titulą susigrąžinusi kovotoja taip pat pažymėjo, kad dabar gerokai atsargiau rinksis žodžius interviu metu, kad nepasikartotų istorija su interviu lrt.lt, kai ji ištarė frazę „geriau miręs nei raudonas“ ir sukėlė tarptautinį skandalą.

„Visada žinojau, kad mano žodžiai turi galią ir sulaukia didelio dėmesio, bet nemaniau, kad jie gali taip plačiai pasklisti. Supratau, kad turiu atsargiau rinkti žodžius ir stengsiuosi ateityje tai daryti. Turėjau atsakinėti į klausimus apie tą pasisakymą kiekviename interviu. Tai erzino, bet, tuo pačiu, buvo gera pamoka. Su Zhang apie tai man neteko bendrauti. Ji nebandė su manimi susipažinti ar pasisveikinti. Aš pati visada stengiuosi paspausti ranką savo varžovėms ir Zhang tikrai turėjo progų su manimi pabendrauti, tačiau nenorėjo to daryti. Tai buvo labai keista.

Ji kalbėjo, kad nori tapti mano drauge, kad nori man aprodyti Kiniją, bet pati nerodė jokios iniciatyvos susipažinti. Tiek visą savaitę iki kovos, tiek po kovos nebuvo jokio bendravimo iš jos pusės. Tuo momentu mane tai kiek erzino, bet aš stengiausi pernelyg dėl to nesukti galvos“, – stebėjosi R.Namajunas.

Lietuvių kilmės kovotoja prieš kovą, kol ją pristatinėjo Bruce‘as Bufferis, kantriai kartojo vieną ir tą pačią frazę – „aš esu geriausia“. Vėliau jai tą patį kartojo ir širdies draugas Patas Barry.

„Šitą frazę kartojau ir prieš ankstesnę savo kovą. Apskritai, po to, kai pralaimėjau diržą, pradėjau daugiau dirbti su savo mąstysena. Naudoju ir daugiau tokių panašių pozityvių frazių, kurias išsiverčiau į lietuvių kalbą. Tai ne tik man padeda kiek pagerinti lietuvių kalbos žinias, bet ir sugrąžina mane į vaikystę. Lietuvių kalba yra pirmoji, kurią prisimenu iš vaikystės.

Nors man ir sunku kalbėti lietuviškai, bet kai tai darau, jausmas būna sunkiai nusakomas. Apima tokia nostalgija, nes sugrįžtu į tuos nekaltus vaikystės laikus, tarsi girdėčiau kalbančius savo žmones. Tas pozityvias žinutes lietuviškai pasikartoju ir su savo mama. Tai padeda tiek jai, tiek man. Visada ieškau būdų, kaip į kasdienį gyvenimą įtraukti daugiau lietuvių kalbos, kad pagerinčiau savo įgūdžius, nes tai tikrai nelengva. Čia ne ispanų kalba, kuria bendraujančių žmonių JAV yra pilna. Lietuviškai aš čia galiu bendrauti tik su savo šeima“, – sakė čempionė.