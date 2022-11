Nadalis „ATP Finals“ turnyre iškovojo pergalę, tačiau iškrito iš tolimesnės kovos

Ketvirtadienį „žaliosios“ grupės trečiajame ture ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-2) per 1 valandą 43 minutes 7:5, 7:5 įveikė norvegą Casperą Ruudą (ATP-4). Tai buvo antra ispano pergalė prieš norvegą iš tiek pat galimų.

Pirmajame sete C.Ruudas turėjo gerą progą perimti iniciatyvą. Devintajame geime jis varžovo padavimų metu susikūrė du „break pointus“ ir bandė atitrūkti 5:4, tačiau R.Nadalis su spaudimu susitvarkė.

Kai jau atrodė, kad prireiks pratęsimo, C.Ruudas staiga prisidarė problemų savo padavimų metu, nors iki tol paduodamas kamuoliuką neturėjo jokių problemų. 0:40 atsilikęs C.Ruudas „sausai“ pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Panašiai klostėsi ir antrasis setas, tik jame C.Ruudas „break pointų“ nesusikūrė. Dvyliktajame geime norvegas stojo atlikti savo padavimų ir vėl palūžo lemiamu momentu. R.Nadalis atitrūko 40:15 ir antru mėginimu realizavo „match pointą“.

The man with the ✨ GOLDEN ✨ touch



A stunner from @RafaelNadal at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/RqTiU17YUp — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2022

Masterful 👏@rafaelnadal defeats Ruud 7-5 7-5 in his final match of the week!#NittoATPFinals pic.twitter.com/y1iKnWiASA — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2022

Ispanui pavyko nutraukti keturių pralaimėjimų seriją ir iškovoti pirmą pergalę nuo rugsėjo 4 d. Tuo tarpu C.Ruudas pratęsė nemalonią seriją mačuose su pirmojo trejetuko žaidėjais. Prieš juos norvegas yra pralaimėjęs visus 19 setų.

Rafael Nadal finishes his memorable 2022 season with a 7-5, 7-5 win over Casper Ruud at the ATP Finals.



Ruud never won a set against a top 3 player: now 0-19! pic.twitter.com/Gax9VfXeLq — José Morgado (@josemorgado) November 17, 2022

Abiems žaidėjams šis mačas turnyrine prasme reikšmės neturėjo. C.Ruudas jau buvo užsitikrinęs pirmą vietą grupėje, o R.Nadalis žinojo, kad nepakils iš ketvirtos pozicijos.

Ketvirtadienį vakare šioje grupėje dėl antrojo kelialapio į pusfinalį kovos po vieną pergalę turintys kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-6) bei amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-9).

Turnyre žaidžiantys 8 tenisininkai yra suskirstyti į 2 grupes po 4. Po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus pateks į pusfinalį.

Šiemet turnyre trūksta pirmosios pasaulio raketės ispano Carloso Alcarazo, kurį pristabdė trauma.

Bendrą „Nitto ATP Finals“ prizų fondą sudaro 14,75 mln. JAV dolerių.

Pernai „ATP Finals“ nugalėtoju tapo vokietis Alexanderis Zverevas. Deja, šį sezoną jis buvo priverstas baigti labai anksti dėl sunkios traumos.