Mykolo Aleknos treneris Mo Saatara: „Tai buvo tik laiko klausimas“

M. Saatara yra Kalifornijoje esančio Berklio universiteto metikų komandos treneris, kuriai priklauso ir trečiame kurse psichologiją studijuojantis naujasis pasaulio rekordininkas. Daugiau nei 27 metų patirtį sukaupęs treneris dirba su disko, ieties, kūjo metikais, rutulio stūmikais, tarp kurių yra pasaulio čempionė, pasaulio čempionatų prizininkai, NCAA čempionai ir rekordininkai.

Jau trečius metus Mykolą treniruojantis M. Saatara džiaugėsi neįtikėtina auklėtinio sezono pradžia: „Po rekordinių varžybų buvau labai laimingas ir patenkintas. Mykolas rekordinį metimą atliko puikiai – tiksliai ir su geru ritmu. Mes galvojome, kad tokiomis sąlygomis galime pamatyti puikius rezultatus.

Mykolas dabar yra puikioje sportinėje formoje, nes savaitę prieš rekordines varžybas, mūsų namų stadione, jis pagerino asmeninį rekordą (71.39 m) ir turėjo gerą metimų seriją (x – 69.82 – 71.39 – 68.24 – 69.96 – x). Žinojome, kad Ramonoje gali įvykti kažkas stebuklingo. Buvau labai laimingas, bet nenustebęs. Mykolas yra išskirtinis metikas. Jis labai jaunas, bet žinojau, kad anksčiau ar vėliau bus pasiekti tokie nuostabūs rezultatai.“

Nors lietuvį treniruojantis M. Saatara užsiminė apie gerus metimus sezono atidarymo varžybose, antrojo starto rezultatai buvo dar įspūdingesni, kadangi visi 6 Mykolo metimai viršijo 70 metrų žymą (72.21 – 70.32 – 72.89 – 70.51 – 74.35 – 70.50). Prie nuostabių dalyvių rezultatų prisidėjo puikios metikams skirtų ir „World Athletics“ patvirtintų Ramonos varžybų sąlygos, pavyzdžiui vėjas, kuris padėjo lengvaatlečiams fiksuoti ženkliai geresnius rezultatus nei įprastai (dalis sportininkų asmeninius rekordus gerino 2–3 metrais). Svarbu paminėti, jog skirtingai nuo sprinto, šuolio į tolį ar trišuolio rungčių, vėjo greitis disko metimo rungtyje nėra ribojamas, todėl net ir uraganinio vėjo paveikti rezultatai yra įskaitomi.

Pasak JAV su M. Alekna dirbančio trenerio, didėjantis dėmesys auklėtiniui yra įprastas reiškinys, o pagrindinis fokusas treniruotėse kreipiamas ne į rekordus, bet į pagrindinius čempionatus.

„Taip tobulėjant Mykolui, mes suprantame, jog jis gaus daug dėmesio. Mykolas yra nuolankus ir atkaklus auklėtinis. Mūsų (trenerių – aut. past.) fokusas sutelktas į darbą ir detales, kurios būtinos sportininko tobulėjimui. Tas papildomas aplinkinių dėmesys ir pagyros yra tik vyšnia ant torto.

Mes visada fokusuojamės į didžiausius čempionatus – olimpines žaidynes, pasaulio ir Europos čempionatus. Žinojome, kad jis yra pasiruošęs tokiems rezultatams, tai buvo tik laiko klausimas. Tokiame amžiuje gerinti pasaulio rekordą yra nuostabu, bet žinant Mykolo neįtikėtiną techniką ir talentą, šis pasiekimas manęs nestebina“, – pasakojo iš arti vilniečio progresą matantis M. Saatara.

2024 metais jau dvejose varžybose dalyvavęs M. Alekna dar sykį startuos JAV, o vėliau vyks į „Deimantinės lygos“ etapą Maroke (gegužės 19 d.). 11-us metus Berklio universiteto metikų komandą treniruojantis M. Saatara teigė, jog auklėtinis vis dar pasirengimo etape, o per kelerius metus pasikeitė visokeriopai:

„Dabar Mykolas yra pasiruošimo etape, norime susikurti labai stabilų pagrindą, nuo kurio galėsime atsispirti. Šios dvejos varžybos buvo skirtos progreso pasitikrinimui. Turime tokį treniruočių planą, kuris leidžia išlikti elitiniame lygyje daugelį mėnesių ir pasiekti geriausią formą būtent pagrindinėse varžybose. Mūsų pagrindiniai tikslai yra reguliariai ir stabiliai varžytis aukščiausiame lygyje bei nenustoti tobulėti.

Mykolas yra nuostabus vyras, kuris subrendo ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Jis išsiugdė tikslo siekimo ir dėmesio sutelkimo savybes, kurios jam leidžia mėgautis aplinka ne tik sporte, bet ir moksluose.“

Rugsėjo 28 d. 22-ąjį gimtadienį švęsiantis M. Alekna vasarą debiutuos olimpinėse žaidynėse, gins 2022 m. Miunchene (Vokietija) iškovotą Europos čempiono titulą. Primename, jog Europos čempionatas Romoje (Italija) vyks birželio 7–12 d., o Paryžiaus olimpinėse žaidynėse lengvosios atletikos programa suplanuota rugpjūčio 1–11 d.

Be Europos čempionato aukso, M. Alekna savo kraityje turi pasaulio U20, Europos U20 ir U23, Lietuvos čempionatų aukso medalius. Be to, pasaulio čempionatų sidabrą ir bronzą, o prieš kelias dienas tapo šalies rekordininku, kai pagerino tėčiui Virgilijui Aleknai nuo 2000 metų priklausiusį rekordą – 73.88 m.

„Nėra jokios paslapties, Mykolas sėkmingas dėl daugelio faktorių. Tiek dėl natūralaus talento ir genų, tiek dėl atkaklaus darbo, puikios technikos ir treniruočių supratimo bei kitų smulkių detalių kombinacijos. Namuose jis yra puikiai prižiūrimas ir treniruojamas Manto Jusio, kuris yra vienas geriausių pasaulio trenerių. Berklio universitete Mykolas dirba grupėje su kitais puikiais metikais“, – auklėtinį gyrė ir kitam lengvaatlečio treneriui duoklę atidavė M. Saatara.

Lengvoji.lt primena, jog M. Alekna yra ne vienintelis pasaulio rekordininkas iš Lietuvos. Nuo 2005 m. Austrai Skujytei priklauso moterų dešimtkovės planetos rekordas (8358 taškai), o ultra bėgikas

Aleksandras Sorokinas gali pasigirti 100 km plentu (6 val. 5 min. 35 sek.), paros bėgimo plentu (319.614 km) bei kitų ultra distancijų rekordais.