Mykolas Alekna pagerino rekordą NCAA varžybose: diską nusviedė už 72 metrų ribos

Penktadienį Koledž Steišene galingai pasirodė Mykolas Alekna. Lietuvis į finalines varžybas pateko su geriausiu rezultatu – 72,12 metro (68,71 – 68,18 – 72,12). M. Alekna taip pat pagerino Koledž Steišeno sektoriaus rekordą, kuris nuo 2021 m. priklausė Turneriui Washingtonui (64,87). Tuo pačiu M. Alekna pasiekė NCAA I diviziono Vakarų varžybų rekordą. Mykolas pasiekė ir 10-ą geriausią rezultatą disko metimo istorijoje.

Mykolas Alekna of @CalTFXC launches a 72.12m (236-7) howitzer on his third and final attempt of the afternoon! That is the tenth best throw in world history and the 2nd best throw outside of Ramona, Oklahoma, since 2006.

REKLAMA