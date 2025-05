Mykolas Alekna – naujas ACC konferencijos rekordas ir čempiono titulas disko metime

Kalifornijos universitete studijuojantis lietuvis pateisino favorito statusą, o geriausiu bandymu diską nuskraidino 69,86 metro (66,12 – 69,86 – X – 66,00 – X – 69,72). M. Alekna tuo pačiu pagerino varžybų rekordą, kuris nuo 2022 m. priklausė Claudio Romero (66,21).

After three throws…



Mykolas Alekna: Facility/Meet Record 69.86m (229-2)



Catch the final on ACCNX: https://t.co/146dr57UsV#GoBears🐻 pic.twitter.com/QJG0EDku5j

