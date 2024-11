Mykolas Alekna naujajame pasaulio čempionate negalės pretenduoti į 10 mln. JAV dolerių prizinį fondą

„World Athletics“ nusprendė, kad kasmet reikia surengti pasaulinio lygio čempionatą. Jei 2025 m. ir 2027 m. vyks tradiciniai pasaulio čempionatai, o 2028 m. – olimpiada, tai 2026 m. rugsėjo 11-13 d. bus surengtas naujasis „Ultimate“ pasaulio čempionatas.

“This new global event will be a game-changer for our sport and for our athletes” - @sebcoe Don’t miss anything on the World Athletics Ultimate Championship 🔗 https://t.co/nXk6zRtQic #UltimateAthletics pic.twitter.com/MWxzBrRoql

Naujosios varžybos labiau primins ne įprastą pasaulio čempionatą, o „Deimantinę lygą“. „Ultimate“ čempionatas vyks tik 3 dienas. Metimų rungtyse dalyvaus po 8 sportininkus, bėgimų ir šuolių – po 16, o estafetės startuos po 8 komandas. Į varžybas bus kviečiami olimpiniai ir pasaulio čempionai bei aukščiausiai pasaulio reitinge esantys atletai.

Kadangi atrankinių etapų rungtyse nebus, čempionatą sudarys tik 3 vakarinės sesijos. Kiekviena iš jų truks po 3 valandas.

Lengvaatlečius į čempionatą vilios rekordinis 10 mln. JAV dolerių prizinis fondas. Kiekvienos rungties nugalėtojas gaus po 150 tūkst. JAV dolerių – kur kas daugiau nei „Deimantinės lygos“ finale.

Deja, taip „suspaudus“ čempionato programą, iš jos buvo pašalintos kelios rungtys. Tarp jų – vyrų ir moterų disko metimas, vyrų ir moterų rutulio stūmimas, moterų kūjo metimas, vyrų trišuolis, vyrų ir moterų 10 000 m bėgimai, vyrų ir moterų 3000 m kliūtiniai bėgimai, daugiakovės, vyrų ir moterų estafetės 4x100 m bei 4x400 m. Tai reiškia, kad pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos „Ultimate“ čempionate taip ir neišvysime.

Tiesa, tokio sprendimo kritikai primena, kad „Deimantinės lygos“ finaluose per 2 vakarus pavyksta surengti daugiau rungčių, nei „Ultimate“ čempionate įvyks per 3 vakarus.

Information regarding the new World Athletics Ultimate Championships that’s set to take place in 2026 👇



360 expected athletes in 28 events across three nights, including a new mixed 4x100m event.



Events that have been omitted:

3000m steeplechase

Men’s triple jump

Women’s…

