MTB dviračių maratonų taurė Druskininkuose: nuo mažiausių iki vyriausių dviratininkų

Praėjusiais metais bendros įskaitos nugalėtojais tapo Andrejus Dolgovas ir Lina Povilaitytė, nors paskutiniame sezono etape Vilniuje triumfavo Lietuvos dviračių sporto žvaigždės Eimantas Gudiškis bei olimpietė Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė. 2025-aisiais, kaip ir pernai, sezoną sudarys trys etapai: pirmasis birželio 15-ąją vyks Druskininkuose, antrasis rugpjūčio 10-ąją Ignalinoje, o nugalėtojai paaiškės rugsėjo 21-ąją Vilniuje.

Ne kartą tarp prizininkų MTB varžybose tarp vaikų prasibrovė praeityje garsios Lietuvos dviratininkės Ingos Čilvinaitės-Češulienės atžalos. Daugkartinė šalies čempionė, pasaulio bei Europos čempionatų dalyvė dabar ugdo jaunąją kartą bei dirba trenere.

„Mūsų vaikai gyvena dviračiu, bet kartu bando ir kitas sporto šakas. Dviračiais jie tikrai labai „užsikabliavo“ ir ne tik važinėja varžybose, bet ir naudojasi kaip transporto priemone. Visur, kur tik būna vaikų varžybos, pavežiojame, jie laukia tų startų. Dirbu trenere, tai kai kurie vaikai bijo varžytis, bijo konkurencijos, o mūsiškiai priprato ir net laukia tų varžybų“, – pasakojo I. Češulienė.

Etapas Druskininkuose ypatingas tuo, kad šiemet šis kurortas yra Lietuvos kultūros sostinė. Be to, šiemet minimos miesto pasididžiavimo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osios gimimo metinės. Garsus menininkas be savo kūrybinio talento išsiskyrė ir ypatingu santykiu su aplinkiniais. Jis dažnai laiškuose ir gyvenime kartodavo frazę „nepyk“. Būtent su šiuo žodžiu pažymėtus medalius gaus pirmieji 300 užsiregistravusių dalyvių.

Nors MTB dviračių maratonų taurės varžybose dalyvauja tiek I. Češulienės vaikai, tiek vyras Viktoras, Inga jas dažniausiai stebi kaip trenerė bei aistruolė.

„Dabar dirbu trenere, tik dėl savęs kažkiek pajudu, bet minimaliai, varžybose nevažiuoju. Dažniausiai nuvežame vaikus. Renginys įspūdingas, tokia masė žmonių, nuo mažiausių iki senjorų. Labai smagus renginys, o vaikams nuo to gimsta meilė dviračiui – pamatai ir užsikabini. Tas vaizdas, kai duodą startą tokiai masei dviratininkų, atrodo įspūdingai“, – teigė I. Češulienė.

Buvusią profesionalę dviratininkę džiugina, kad vis didėja dviračiais minančių moterų skaičius. Pati I. Češulienė yra iniciatyvos „Minam 100“ ambasadorė Ignalinoje.

„Mane pakvietė pravesti treniruotes, papasakoti apie dviračių sportą ir pagalvojau, kad reikia pabandyti tą Ignalinoje. Šiemet darau trečius metus, kiekvieną ketvirtadienį darau nemokamas treniruotes ir kviečiu atvažiuoti iš bet kur. Labai džiugu, kad moterys irgi pamilsta tą dviračių sportą. Nesvarbus greitis, svarbu visoms kartu startuoti ir visoms kartu finišuoti“, – pasakojo I. Česulienė.

Dalyviai MTB dviračių maratonų taurės trasoje Druskininkuose kviečiami išbandyti 1-3 ratų distanciją, kurios vieną ratą sudaro 23,5 km (vaikų varžybų dalyviai mins 2,2 km). Išankstinė registracija į pirmąjį MTB dviračių maratonų taurės varžybas baigsis penktadienį.