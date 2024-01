Motiejūnas buvo rezultatyviausias savo klube, bet pergalę šventė Grigonis

Graikijos ekipai tai buvo trečioji pergalė iš eilės, o Monako klubas buksuoja ir patyrė jau trečią pralaimėjimą per pastaruosius keturis mačus turnyre.

M.Grigonis per 33 minutes pelnė 5 taškus (0/2 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, padarė 2 klaidas, 4 sykius prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.

D.Motiejūnas žaidė 20 minučių, per kurias pasižymėjo 13 taškų (5/6 dvit., 1/3 trit.), 3 atkovotais, 2 perimtais kamuoliais, 2 pražangomis ir 13 naudingumo balų.

Aikštės šeimininkai galingai pradėjo susitikimą ir jau pirmajame kėlinyje po atkarpos 11-0 puikavosi dviženkliu pranašumu (18:5).

Situaciją kontroliavę graikai antrajame kėlinyje dar labiau padidino skirtumą (32:14).

Po didžiosios pertraukos išvadų Monako krepšininkams padaryti nepavyko, o atstumas tarp komandų tik augo (62:39).

Akivaizdu, kad likęs ketvirtis tapo tik formalumu ir lengva pergale džiaugėsi Atėnų komanda – 88:63.

Pralaimėjusieji dvitaškius metė viso labo 38 proc. taiklumu (18/48) ir padarė 16 klaidų, iš kurių 6 kartus suklydo Mike'as Jamesas.

Kai tuo tarpu aikštės šeimininkai iš dviejų taškų zonos atakavo net 69 proc. tikslumu (22/32), o tritaškius metė 50 proc. (11/22).

Be to, karjeros mačą sužaidė Atėnų klubo aukštaūgis Mathiasas Lessortas. Vidurio puolėjas per 31 minutę pelnė 23 taškus, atkovojo 9 atšokusius, perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 7 pražangas, padarė 2 klaidas, kartą prasižengė ir surinko 42 naudingumo balus.

Krepšininkas pagerino asmeninius naudingumo (37), rezultatyvių perdavimų (4), pataikytų dvitaškių (8) rekordus. Tai pat pakartojo karjeros rezultatyvumo rekordą (23).

„Panathinaikos“: Mathiasas Lessortas 23 (9/10 dvit., 5/6 baud., 9 atk. kam., 5 rez. perd., 42 n. b.), Kendrickas Nunnas 21, Kostas Mitoglou 12, Juancho Hernangomezas 10, Jerianas Grantas 8, Kostas Sloukas 6.

„AS Monaco“: Donatas Motiejūnas 13 (5/6 dvit., 1/3 trit.), Matthew Strazelis ir Mike'as Jamesas (2/12 dvit., 5 rez. perd., 6 kld.) po 11, Yakuba Ouattara 7, Petras Cornelie 5, Alpha Diallo ir Donta Hallas po 4.