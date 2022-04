Monte Karle antrus metus iš eilės triumfavo Tsitsipas

Mačas truko 1 val. 37 min.

S. Tsitsipas įtikinamai pradėjo susitikimą ir pirmąjį setą laimėjo 6:3. Antrajame jau ispanas neleido graikui jaustis pernelyg lengvai.

Korte užvirė gana atkakli kova. Abu tenisininkai laimėjo lemiamus padavimus, tad teko žaisti pratęsimą.

Galiausia S. Tsitsipas pratęsimo metu įrodė savo pranašumą bei šventė pergalę. Jam titeko 836 tūkst. eurų ir 1000 ATP reitingo taškų.

A.Davidovich Fokina gavo 600 ATP reitingo taškų ir 456 tūkst. 720 JAV dolerių.

