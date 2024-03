Monrealyje pagrindinį savo tikslą įvykdę Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed: „To mes ir troškome“

200,96 balo iš viso surinkusi pora taip aukštai planetos pirmenybėse dar niekada nebuvo.

„Esame laimingi. Gera užbaigti sezoną čiuožimu be klaidų. To mes ir troškome“, - „Golden Skate“ sakė S. Ambrulevičius.

A. Reed jam antrino: „Šis sezonas buvo tiesiog neįtikėtinas. Visa šita kelionė buvo nuostabi. Užbaigėme sezoną dviem čiuožimais be klaidų – to mes čia ir atvykome. Didžiuojuosi mumis“.

S. Ambrulevičius pažymėjo, kad jį iki šiol stebina puikūs jo ir A. Reed rezultatai šokiuose ant ledo.

„Vis dar sunku tuo patikėti. Mūsų karjeros anksčiau buvo visiškai skirtingos. Aš anksčiau dalyvaudavau individualiose varžybose, pats stebėdavau favoritų pasirodymus, o dabar mes patys su Allison esame to čiuožimo elito dalis. Žinant tai, nuo ko viskas prasidėjo, ir kokį kelią mums teko nueiti, tai yra neįtikėtina. Didžiuojuosi savo partnere ir esu dėkingas jai už pagalbą pasiekiant visas šias aukštumas. Aš tiesiog esu laimingas“, - teigė lietuvis.

Allison Reed / Saulius Ambrulevicius 🇱🇹 119.97 / 200.96



Saulius: We're pretty happy. It's a very nice feeling to, to finish this kind of season with a clean skate. That's what we wanted. And that's what worked for and we're happy and glad to finish this on this kind of note.… pic.twitter.com/5etXokBdAS