Modestas Bukauskas pasirašė kitos kovos kontraktą: aiškėja, kas gali tapti jo varžovu

Nepraėjus nė pilnai savaitei po šios pergalės, M.Bukauskas pranešė, kad jau pasirašė kitos kovos kontraktą: „Garvežys nestoja. Kitos kovos kontraktas pasirašytas. Pasiruoškite įspūdingai kovai“.

Nors naujasis lietuvio varžovas dar nepaskelbtas, sklinda gandai, kad juo taps moldavas Ionas Cutelaba (19-10-1). Jei gandai pasitvirtins, tada kova vyks gegužės 10 d. „UFC 315“ turnyre Monrealyje (Kanada).

I.Cutelaba UFC yra praleidęs beveik 9 metus. Moldavas yra kovojęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Jaredas Cannonier ir Magomedas Ankalajevas, o šiuo metu gali pasigirti 2 pergalių serija.

M.Bukauskas, laimėjęs 4 iš 5 pastarųjų kovų UFC narve, po pergalės prieš R.Cerqueirą sakė, kad jo tikslas šiemet yra atkreipti fanų dėmesį į save ir prasimušti į pussunkio svorio kategorijos reitingo 15-uką. Tokios pergalės kaip pastaroji lietuvio populiarumą tarp fanų tikrai padidino, o dėl vietos 15-uke dar teks pakovoti. Į 15-uką šiuo metu nepatenka ir I.Cutelaba.

