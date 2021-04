Miunchene Berankis neturėjo šansų prieš 6-ąją pasaulio raketę

Nors A.Zverevas pirmajame sete greitai susikrovė pranašumą (3:0, 4:1), tačiau dvikova buvo atkaklesnė, nei rodė rezultatas. R.Berankis antrajame geime turėjo du „break pointus“, tik jų nepajėgė realizuoti. Ketvirtajame geime lietuvis netgi laimėjo A.Zverevo padavimų seriją, tačiau neatnešė didesnės naudos, nes R.Berankis pralaimėjo tris iš eilės savo padavimų serijas. Septintajame geime lietuvis pagaliau nutraukė nesėkmingų savo padavimų seriją, bet tuo pačiu metu žaidimą savo padavimų metu pagerino ir A.Zverevas, įtikinamai laimėjęs setą (6:2).

Antrojo seto pirmajame geime R.Berankis neutralizavo tris „break pointus“, bet trečiajame geime galiausiai pralaimėjo savo padavimų seriją. Nepaisant to, lietuviui pavyko atsitiesti. Šeštajame geime jis realizavo „break pointą“ ir atstatė pusiausvyrą (3:3). Deja, devintajame geime A.Zverevas galingais smūgiais laimėjo R.Berankio padavimų seriją ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės. Dešimtąjį geimą vokietis laimėjo be didesnių problemų ir eliminavo lietuvį.

A.Zverevas po mačo pripažino, kad nebuvo patenkintas savo pasirodymu ir kad jam pastaruoju metu kiek trūko žaidybinės praktikos. Vokietis pažymėjo, kad privalo greitai pagerinti savo žaidimą, jei šiame turnyre nori sulaukti sėkmės.

Anksčiau šie tenisininkai jau buvo susitikę 2018 m. svarbiausiame turnyro ant grunto – „Roland Garros“. Tada A.Zverevo pranašumas nekėlė abejonių (6:1, 6:1, 6:2).

Vokietis 2017 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki rekordinės – 3-ios – vietos, o dešimtuke jau laikosi ilgą laiką. A.Zverevas per karjerą yra laimėjęs 14 ATP „World Tour“ turnyrų, o skambiausią pergalę pasiekė 2018 m. baigiamajame sezono turnyre „ATP Finals“, kai įveikė patį Novaką Djokovičių ir tapo turnyro nugalėtoju. Pernai A.Zverevas pirmą kartą karjeroje žaidė „Didžiojo kirčio“ turnyro – „US Open“ – finale, bet lemiamoje dvikovoje pralaimėjo 5 setų trilerį prieš austrą Dominicą Thiemą.

Beje, A.Zverevas dar 2011 m. dalyvavo jaunių teniso turnyre Šiauliuose, kur pasiekė antrąjį ratą ir krito prieš Augustą Radžiukyną.

R.Berankis Miunchene pelnė 26 ATP vienetų reitingo taškus ir 9 tūkst. eurų. ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Miunchene prizų fondą sudaro 419,47 tūkst. eurų.