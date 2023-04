Mirė šiuolaikinės penkiakovės olimpinis čempionas Jimas Foxas

Sportininkas pateko į pasaulio antraštes 1976 m., kai Monrealio olimpinėse žaidynėse sukėlė didelį skandalą.

J. Foxas varžėsi fechtavimosi raunde, kai susidūrė su Borisu Oniščenka, Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos kariu.

Kai jie kovojo, per anksti užsidegė lemputė, rodanti, kad B. Oniščenko pataikė. Didžiosios Britanijos atletas tuomet sakė, kad kažkas jam pasirodė ne taip, bet tiesa netrukus išaiškėjo.

„Ginklas tikrai buvo sugadintas. Kažkas jį sujungė taip, kad jis pataikytų pergalingai net be kontakto“, - buvo atskleista vėliau.

B. Oniščenko buvo diskvalifikuotas iš rungtynių po to, kai buvo aptiktas mechanizmas.

We are deeply saddened to confirm the 1976 Modern Pentathlon Olympic Gold medallist and former Pentathlon GB Chairman, Jeremy (Jim) Robert Fox OLY MBE OBE passed away yesterday at the age of 81.



Our condolences go to Jim's family at this difficult time.



https://t.co/adDBU07waB pic.twitter.com/Z5XMuWfAFo

