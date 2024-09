Mirė legendinis „Liverpool“ klubo kapitonas

1965-ais škotas padėjo „Liverpool“ klubui pirmą kartą „Wemblyje“ laimėti FA taurę, kurią būdamas kapitonas pirmasis iškėlė į viršų.

Be FA taurės dar du kartus laimėjo aukščiausiąją šalies lygą, o klube žaidė nuo 1961 iki 1971 metų.

Iš viso raudonųjų gretose gynėjas sužaidė 454 rungtynes, daugiau nei 400 kartus jis buvo kapitonu. Iki šiol daugiau kartų komandos kapitonu oficialiose rungtynėse yra buvęs tik Stevenas Gerardas.

Rest in peace Ron Yeates.



Former Liverpool captain who made over 454 appearances, winning two league titles and an FA Cup.



Our thoughts & prayers go out to his friends & family 🌹#LFC 🔴 pic.twitter.com/8xlbedkEcI

REKLAMA